  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    «На грані травм»: призер чемпіонату світу-1997 – про перспективи юного чемпіона Кохана серед дорослих

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Чи впорається 18-річний Михайло Кохан з чоловічими навантаженнями? - «На грані травм»: призер чемпіонату світу-1997 – про перспективи юного чемпіона Кохана серед дорослих
    Чи впорається 18-річний Михайло Кохан з чоловічими навантаженнями?
    ФЛАУ

    Андрій Скварук вважає, що Михайлові не треба поспішати з переходом у дорослий спорт

    Четвертий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває в Досі (Катар), нарешті приніс Україні очікувану першу медаль. Срібло, встановивши молодіжний рекорд світу, здобула 18-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучих.

    Читайте також

    Власне, результат Ярослави має мотивувати решту наших атлетів з числа тих, хто ще не виходив на старти. Сьогоднішній день має бути у контексті боротьби за збільшення медального доробку ледь не ключовим, адже на доріжки і сектори стадіону «Халіфа» у Досі вийде відразу три досвідчених і титулованих спортсмени – чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко, чинний переможець «Діамантової ліги» Андрій Проценко (обоє – стрибки у довжину), а також олімпійська призерка Анна Рижикова, яка змагатиметься в бар’єрному бігу.

    Окрім того, з особливою цікавістю постежимо за сектором для метання молота, де поряд із Сергієм Регедою змагатиметься один із найобдарованіших українських атлетів, 18-річний Михайло Кохан. За останніх два роки на юнацько-юніорському рівні Михайло встиг повигравати чемпіонати світу, Європи та юнацьку Олімпіаду, при цьому другим став лише раз – на цьогорічному чемпіонаті світу. Врешті, вигравши дорослий чемпіонат України в Луцьку, Кохан здобув право виступити на чемпіонаті світу в Досі. Чого від нього очікувати – загадка.

    Відповідь на це питання «Главком» намагався знайти у розмові зі срібним призером чемпіонату світу-1997 Андрієм Скваруком, котрий впродовж останніх восьми років тренує метальників молота в Кувейті.

    skvaruk
    В Атланті-1996 Андрій Скварук став четвертим на Олімпійських іграх

    - За Михайлом, не будучи причетним до збірної України, прискіпливо слідкую не менше чотирьох років, - каже пан Андрій. – Мене вражає його спурт. Але з огляду на вік, маю відчуття, що хлопець рухається на грані травматизму. Причина проста: між «п’ятіркою», «шісткою» і дорослим снарядом вагою 7,257 кілограмів провалля з точки зору навантажень. Організм Кохана ще на стадії формування. Якби щось у цій ситуації залежало від мене, я б його притримав, дав би йому якийсь час відпрацювати спокійно, на технічному рівні, не нарощувати навантажень у спеціальній силі.

    Розумію, що Михайло – молодий і амбітний. Телефонував своїм друзям і прохав навіть втрутитися в підготовку Кохана. Бо не хочу, щоб талановитий хлопець загубився. Зрештою, якщо в нього все буде добре, тільки порадію. Але мій досвід підказує, що такі зірки горять надто швидко. Одиниці з тих, хто дуже яскраво проявив себе серед юніорів, по молоді потрапляє у дорослий спорт і протягом довгого періоду успішно виступає. Хоча не виключаю, що команда Кохана має іншу мету – здобути олімпійську медаль і закінчити кар’єру. Проте то мої припущення. Маю бажання повернутися і попрацювати в Україні, але поки я до цих процесів не причетний.

    Хоча, звісно, хотілося б, щоби Михайло розвинув той успіх, якого досягла на чемпіонаті світу в Досі у жіночому метанні молота волинянка Ірина Климець, яку тренує мій колега Роман Черкашин. Ірина прогресує і є всі підстави говорити, що через рік у Токіо вона може бути реальною претенденткою на медалі. Якщо не підведе здоров’я, то за друге-третє місця на Олімпіаді Климець може боротися сміливо.

    Звісно, з травмами тісно пов’язаний професійний спорт загалом. Але в метальників болячок особливо багато. Спина страждає страшенно. Тому я й боюся за Кохана. Хоча якщо він настільки стійкий, що у 18 років здатний витримувати дорослі навантаження, то результати можуть бути вже й зараз. Цьогоріч він уже метнув на дорослому рівні на 76,68 м. Думаю, на 78 метрів Михайло готовий метати вже зараз. Інша річ, що ще не відомо, наскільки комфортно юнак почуватиметься у дорослій компанії. До того ж накладеться температурний режим. З Перською затокою я за ці роки в Кувейті знайомий не за підручниками, а на практиці. І якщо хтось прорахувався з акліматизацією, то реалізуватися буде вкрай важко. 

    Розклад п’ятого змагального дня, 1 жовтня

    Трансляція доступна за цим посиланням

    16:30 (група А), 18:00 (група В) – метання молота, кваліфікація; чоловіки (Михайло Кохан, Сергій Регеда)

    16:35 – біг 400 м, кваліфікація; чоловіки

    16:50 – стрибки у висоту, кваліфікація; чоловіки (Богдан Бондаренко, Андрій Проценко)

    17:30 – біг 400 м з бар’єрами, кваліфікація; жінки (Анна Рижикова)

    18:15 – біг 3000 м з перешкодами, кваліфікація; чоловіки

    20:05 – стрибки з жердиною, фінал; чоловіки

    20:50 – біг 400 м, півфінал; жінки

    21:20 – метання списа, фінал; жінки

    21:35 – біг 200 м, півфінал; жінки

    22:10 – біг 800 м, фінал; чоловіки

    22:40 – біг 200 м, фінал; чоловіки

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Український молотобоєць тричі побив рекорд чемпіонатів Європи


    Читайте також
    Богдан Бондаренко чемпіонат світу Андрій Проценко метання молота легка атлетика Анна Рижикова Михайло Кохан Ірина Климець Сергій Регеда Ярослава Магучих Андрій Скварук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ