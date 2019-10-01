«На грані травм»: призер чемпіонату світу-1997 – про перспективи юного чемпіона Кохана серед дорослих

Чи впорається 18-річний Михайло Кохан з чоловічими навантаженнями? ФЛАУ

Андрій Скварук вважає, що Михайлові не треба поспішати з переходом у дорослий спорт

Четвертий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики, який триває в Досі (Катар), нарешті приніс Україні очікувану першу медаль. Срібло, встановивши молодіжний рекорд світу, здобула 18-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучих.

Власне, результат Ярослави має мотивувати решту наших атлетів з числа тих, хто ще не виходив на старти. Сьогоднішній день має бути у контексті боротьби за збільшення медального доробку ледь не ключовим, адже на доріжки і сектори стадіону «Халіфа» у Досі вийде відразу три досвідчених і титулованих спортсмени – чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко, чинний переможець «Діамантової ліги» Андрій Проценко (обоє – стрибки у довжину), а також олімпійська призерка Анна Рижикова, яка змагатиметься в бар’єрному бігу.

Окрім того, з особливою цікавістю постежимо за сектором для метання молота, де поряд із Сергієм Регедою змагатиметься один із найобдарованіших українських атлетів, 18-річний Михайло Кохан. За останніх два роки на юнацько-юніорському рівні Михайло встиг повигравати чемпіонати світу, Європи та юнацьку Олімпіаду, при цьому другим став лише раз – на цьогорічному чемпіонаті світу. Врешті, вигравши дорослий чемпіонат України в Луцьку, Кохан здобув право виступити на чемпіонаті світу в Досі. Чого від нього очікувати – загадка.

Відповідь на це питання «Главком» намагався знайти у розмові зі срібним призером чемпіонату світу-1997 Андрієм Скваруком, котрий впродовж останніх восьми років тренує метальників молота в Кувейті.

В Атланті-1996 Андрій Скварук став четвертим на Олімпійських іграх

- За Михайлом, не будучи причетним до збірної України, прискіпливо слідкую не менше чотирьох років, - каже пан Андрій. – Мене вражає його спурт. Але з огляду на вік, маю відчуття, що хлопець рухається на грані травматизму. Причина проста: між «п’ятіркою», «шісткою» і дорослим снарядом вагою 7,257 кілограмів провалля з точки зору навантажень. Організм Кохана ще на стадії формування. Якби щось у цій ситуації залежало від мене, я б його притримав, дав би йому якийсь час відпрацювати спокійно, на технічному рівні, не нарощувати навантажень у спеціальній силі.

Розумію, що Михайло – молодий і амбітний. Телефонував своїм друзям і прохав навіть втрутитися в підготовку Кохана. Бо не хочу, щоб талановитий хлопець загубився. Зрештою, якщо в нього все буде добре, тільки порадію. Але мій досвід підказує, що такі зірки горять надто швидко. Одиниці з тих, хто дуже яскраво проявив себе серед юніорів, по молоді потрапляє у дорослий спорт і протягом довгого періоду успішно виступає. Хоча не виключаю, що команда Кохана має іншу мету – здобути олімпійську медаль і закінчити кар’єру. Проте то мої припущення. Маю бажання повернутися і попрацювати в Україні, але поки я до цих процесів не причетний.

Хоча, звісно, хотілося б, щоби Михайло розвинув той успіх, якого досягла на чемпіонаті світу в Досі у жіночому метанні молота волинянка Ірина Климець, яку тренує мій колега Роман Черкашин. Ірина прогресує і є всі підстави говорити, що через рік у Токіо вона може бути реальною претенденткою на медалі. Якщо не підведе здоров’я, то за друге-третє місця на Олімпіаді Климець може боротися сміливо.

Звісно, з травмами тісно пов’язаний професійний спорт загалом. Але в метальників болячок особливо багато. Спина страждає страшенно. Тому я й боюся за Кохана. Хоча якщо він настільки стійкий, що у 18 років здатний витримувати дорослі навантаження, то результати можуть бути вже й зараз. Цьогоріч він уже метнув на дорослому рівні на 76,68 м. Думаю, на 78 метрів Михайло готовий метати вже зараз. Інша річ, що ще не відомо, наскільки комфортно юнак почуватиметься у дорослій компанії. До того ж накладеться температурний режим. З Перською затокою я за ці роки в Кувейті знайомий не за підручниками, а на практиці. І якщо хтось прорахувався з акліматизацією, то реалізуватися буде вкрай важко.

Розклад п’ятого змагального дня, 1 жовтня

Трансляція доступна за цим посиланням

16:30 (група А), 18:00 (група В) – метання молота, кваліфікація; чоловіки (Михайло Кохан, Сергій Регеда)

16:35 – біг 400 м, кваліфікація; чоловіки

16:50 – стрибки у висоту, кваліфікація; чоловіки (Богдан Бондаренко, Андрій Проценко)

17:30 – біг 400 м з бар’єрами, кваліфікація; жінки (Анна Рижикова)

18:15 – біг 3000 м з перешкодами, кваліфікація; чоловіки

20:05 – стрибки з жердиною, фінал; чоловіки

20:50 – біг 400 м, півфінал; жінки

21:20 – метання списа, фінал; жінки

21:35 – біг 200 м, півфінал; жінки

22:10 – біг 800 м, фінал; чоловіки

22:40 – біг 200 м, фінал; чоловіки

Іван Вербицький, «Главком»

Читайте також: Український молотобоєць тричі побив рекорд чемпіонатів Європи



