Ірина Климець – про вихід у фінал чемпіонату світу: То ще не танці, а підтанцьовка



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Наразі стадіон у Досі є для Ірини Климець щасливим ФЛАУ

Українка кваліфікувалася з особистим рекордом

Українка Ірина Климець пробилася до фіналу в змаганнях з метання молота на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який стартував у катарській столиці Досі.

«То ще були не танці, а підтанцьовка, - прокоментувала свої емоції від показаного результату прес-службі Федерації легкої атлетики України Ірина. – Справжні танці сподіваюся продемонструвати у фіналі. Хочу показати там те, на що готова. Зізнаюся, коли їхала в Доху, думала, що кваліфікаційний норматив поставлять у межах 71-71,50 метра. 72 метри, які в підсумку виявилися перепусткою в фінал, мені по силах, але це високий результат. Я метала у цьому сезоні на таку відстань неодноразово, та все ж. Важливо було налаштуватися на три спроби, адже зазвичай на змаганнях їх шість. Зараз права на помилку майже не було.

Після першої спроби, яка була близькою до кваліфікаційного нормативу, я заспокоїлася, але поряд із тим звернула увагу на щільність результатів – 71,70 м, 71,51 м, 71,42 м. Наче й була певність у тому, що в 12-ку 71,5 потраплять, але хотілося метнути на 72 метри і заспокоїтися остаточно. Мушу сказати, що технічно у кваліфікації я виступила далеко не досконало. Якщо усуну ці помилки, то результати будуть серйознішими, ніж зараз.

Не можу сказати, що на стадіоні «Халіфа» аж надто спекотно. Вологість відчувається на стадіоні, а ближче до трибун свіжіше, бо діють кондиціонери. Через ці перепади температур потрібно завжди бути обачною, мати з собою теплі речі. Ліпше в костюмчику походити, але не застудитися».

Фінал змагань жінок у метанні молота відбудеться завтра, 28 вересня, починаючи з 19:25 за київським часом.