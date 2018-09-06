  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Як Світоліна в купальнику підкорювала хвилі (фото)

    • Розсилка
    Еліна Світоліна - Як Світоліна в купальнику підкорювала хвилі (фото)
    Еліна Світоліна

    Українська тенісистка вирішила відпочити після US Open

    Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила відпочити після US Open.

    Фотографією з відпочинку українка поділилася через свій Instagram.

    Напередодні, Світоліна розлучилася з тренером.

    Українка все ще сподівається виступити на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.

    .jpg_185
    Еліна Світоліна. Фото:
    elisvitolina

    На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс Еліна Світоліна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ