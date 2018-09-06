Як Світоліна в купальнику підкорювала хвилі (фото)
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Еліна Світоліна
Українська тенісистка вирішила відпочити після US Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна вирішила відпочити після US Open.
Фотографією з відпочинку українка поділилася через свій Instagram.
Напередодні, Світоліна розлучилася з тренером.
Українка все ще сподівається виступити на Підсумковому турнірі в Сінгапурі.
Еліна Світоліна. Фото:
elisvitolina
elisvitolina
На своєму останньому турнірі, Відкритому чемпіонаті США, Світоліна дійшла до 1/8 фіналу, де програла Анастасії Севастовій з Латвії.
Джерело: Xsport.ua