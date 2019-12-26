Ярмоленко вибув на тривалий час. «Вест Гем» не проти продати українця



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Андрій Ярмоленко у 15-ти матчах поточного сезону забив три м'ячі UA-Футбол

Лондонський клуб не проти омолодити склад

Атакувальний півоборонець національної збірної України й англійського «Вест Гема» Андрій Ярмоленко травмований.

В Андрія – пошкодження задньої поверхні стегна. Клубні медики повідомили, що на одужання українцеві знадобиться три-чотири тижні.

Раніше видання Football Insider, посилаючись на свої джерела в клубі, повідомляло, що керівництво «молотобійців» може виставити на трансфер кількох гравців, зокрема 30-річного українця Ярмоленка.

Андрій починав сезон як основний футболіст лондонців, проте в останніх матчах не показував тієї гри, якої від нього очікують. Також «Вест Хем» зможе і заробити на цьому трансфері, так як очікується, що клуб запросить за українця не менше 18 мільйонів фунтів, за які він і був куплений у дортмундської «Боруссії».

Також «Вест Хем» в січні розгляне пропозиції по Джеку Вілширу і Карлосу Санчесу, якщо такі надійдуть.

Після 18-ти турів «Вест Хем» з 19-ма очками посідає 16-те місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги, і від зони вильоту команду відокремлюють чотири пункти.

Також відзначимо, що в нинішньому сезоні Прем’єр-ліги Ярмоленко зіграв 15 матчів, в яких забив три м’ячі і віддав одну результативну передачу.