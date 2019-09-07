Ярмоленко: Наших вболівальників сьогодні було так багато, що грали немов вдома



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Андрій Ярмоленко з партнерами розгромили Литву 24.tv

Післяматчевий коментар лідера збірної України

Вінґер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу нашої національної команди над литовцями.

«Ми з перших хвилин контролювали м’яч, - сказав Андрій – Швидкий забитий гол дуже допоміг. З того моменту виконували ту установку, яку нам дав тренер. Контролювали гру від початку о кінця. Дрібні помилки були, розберемо їх, щоб не допускати в майбутньому. Я скучав за хлопцями, за вболівальниками. Сьогодні їх було стільки, що ми грали немов удома».

З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.