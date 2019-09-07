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    Ярмоленко: Наших вболівальників сьогодні було так багато, що грали немов вдома

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    Андрій Ярмоленко з партнерами розгромили Литву - Ярмоленко: Наших вболівальників сьогодні було так багато, що грали немов вдома
    Андрій Ярмоленко з партнерами розгромили Литву
    24.tv

    Післяматчевий коментар лідера збірної України

    Вінґер збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу нашої національної команди над литовцями.

    «Ми з перших хвилин контролювали м’яч, - сказав Андрій – Швидкий забитий гол дуже допоміг. З того моменту виконували ту установку, яку нам дав тренер. Контролювали гру від початку о кінця. Дрібні помилки були, розберемо їх, щоб не допускати в майбутньому. Я скучав за хлопцями, за вболівальниками. Сьогодні їх було стільки, що ми грали немов удома».

    З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.

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