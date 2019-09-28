Ярмоленко забив третій гол в англійській Прем’єр-лізі (відео)
Андрій Ярмоленко роззабивався
UA-Футбол
Українець відкрив рахунок у матчі з «Борнмутом»
Український вінґер Андрій Ярмоленко забив третій м’яч у поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги.
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На десятій хвилині екс-динамівець, який виступає за лондонський «Вест Гем Юнайтед», відкрив рахунок у виїзному матчі з «Борнмутом». Ярмоленко отримав передачу від Себастьяна Алле і влучно пробив метрів з десяти з ударної лівої.
Правда, всього через дев’ять хвилин «Борнмут» відігрався – відзначився норвезький нападник Джошуа Кінґ.
Нагадуємо, що тренер збірної України Андрій Шевченко викликав Ярмоленка на найближчі матчі відбірної кампанії Євро-2020.