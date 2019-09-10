Україна на матч з Нігерією виведе новий капітан. Стартові склади команд



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Андрій Шевченко освіжив склад УАФ

У порівнянні з матчем проти Литви Андрій Шевченко зробив п’ять замін

Стали відомі стартові склади збірних України і Нігерії, у товариському матчі в Дніпрі.

У порівнянні з відбірним поєдинком Євро-2020 проти литовців наставник українців Андрій Шевченко зробив п’ять замін. Вперше в кар’єрі нашу національну збірну з капітанською пов’язкою виведе Андрій Ярмоленко.

Матч розпочнеться о 21:30.

Україна: 23. Андрій Лунін, 2. Едуард Соболь, 22. Микола Матвієнко, 5. Микита Бурда, 21. Олександр Караваєв, 8. Руслан Малиновський, 17. Олександр Зінченко, 20. Віктор Коваленко, 15. Віктор Циганков, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9 Жуніор Мораєш.

Запасні: 1. Юрій Паньків, 2. Сергій Болбат, 4. Сергій Кривцов, 6. Володимир Шепелєв, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій П’ятов, 13. Ігор Пластун, 14. Віталій Буяльський, 16. Віталій Миколенко, 18. Роман Яремчук, 19. Роман Безус

Нігерія: 1. Ікечукву Езенва, 2. Олаулува Айна, 3. Жамілу Коллінс, 4. Андерсон Есіті, 5. Вільям Еконґ, 6. Леон Балоґун, 8. Оґенекаро Етобо, 9. Джошуа Майя, 10. Жозеф Арібо, 11. Денніс Бонавентуре, 12. Семі Аджаї

Запасні: 13. Самуель Чуквезе, 14. Калечі Іхеаначо, 15. Мозес Сімон, 16. Еміль Мадука Окойє, 17. Самуель Калу, 18. Александр Івобі, 19. Пол Онуачу, 20. Чідозьє Авазієм, 21. Віктор Осімхен, 22. Брайан Ідову, 23. Френсіс Узохо