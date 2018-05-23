Ярмоленко завершив клубний сезон-2017/18

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Фото: bvb.de

Попереду — збір з національною командою

У середу, 23-го травня, дортмундська «Боруссія» нашого Андрія Ярмоленка в США провела останній поєдинок у сезоні-2017/2018.

Товариський матч проти «Лос-Анджелеса» закінчився унічию — 1:1.

Андрій Ярмоленко відіграв у складі гостей другий тайм, але результативними діями не відзначився, передає прес-служба Федерації футболу України.

Отож, український атакуючий півзахисник офіційно закрив клубний сезон-2017/2018.

Попереду — збір з національною командою.

Як відомо, дортмундська «Боруссія» оголосила про призначення на посаду головного тренера команди колишнього наставника «Ніцци» Люсьєна Фавра.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.