Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Монако



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Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Монако Фото: ФЛАУ

Магучіх виграла змагання з результатом 1,98 метрів

Українка Ярослава Магучіх перемогла зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги» у Монако (14 серпня).

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

Ярослава Магучіх і Юлія Левченко були головними зірками у стартовому листі у своїй дисципліні, і саме на них робили основні ставки. Обидві на локальних змаганнях цього сезону уже долали 2,00 метри, проте боротьби чекали і від суперниць.

Тим більше серед них були болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Проте цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 м. 1,88 м подолала Жаннелль Шепер з Сент-Люсії і стала з цим результатом третьою.

Боротьба за перемогу таки розгорнулася між двома українками. За спробами на висоті 1,95 метрів уперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.

It's a Ukrainian 1-2 in the women's high jump as Yaroslava Mahuchikh prevails over Yuliya Levchenko on countback.



Both clear 1.98#DiamondLeague #MonacoDL pic.twitter.com/CHfoSsISAI — World Athletics (@WorldAthletics) August 14, 2020

