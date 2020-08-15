  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Монако

    • Розсилка
    Ярослава Магучіх виграла етап &laquo;Діамантової ліги&raquo; у Монако - Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Монако
    Ярослава Магучіх виграла етап «Діамантової ліги» у Монако
    Фото: ФЛАУ

    Магучіх виграла змагання з результатом 1,98 метрів

    Українка Ярослава Магучіх перемогла зі стрибків у висоту на етапі «Діамантової ліги» у Монако (14 серпня).

    Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.

    Ярослава Магучіх і Юлія Левченко були головними зірками у стартовому листі у своїй дисципліні, і саме на них робили основні ставки. Обидві на локальних змаганнях цього сезону уже долали 2,00 метри, проте боротьби чекали і від суперниць.

    Тим більше серед них були болгарка Мірела Демірева і британка Катаріна Джонсон-Томпсон. Проте цього вечора обидві зупинилися на висоті 1,84 м. 1,88 м подолала Жаннелль Шепер з Сент-Люсії і стала з цим результатом третьою.

    Боротьба за перемогу таки розгорнулася між двома українками. За спробами на висоті 1,95 метрів уперед вийшла Ярослава Магучіх, подолавши їх з першої спроби. Левченко зробила це з третього разу. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць.


     
    1,98 обидві подолали з другої спроби, а 2,01 у Монако українкам не підкорилися. Тож Магучіх відкрила міжнародний літній сезон-2020 перемогою, а Левченко – другим місцем.
    Twitter Катаріна Джонсон-Томпсон Монако
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ