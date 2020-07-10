«Ніби тон 20 зробив». Вірастюк на милицях провів перше тренування після часткової ампутації суглоба (фото)
Богатир не збирається відлежуватися
Найсильніша людина світу-2004 провів перше тренування після перенесеної 28 червня важкої операції з ампутації і ендопротезування лівого кульшового суглоба. Про це сам спортсмен розповів у себе в Instagram.
«Сьогодні, 10 липня, відбулось моє перше післяопераційне тренування, - написав Василь. - Попрацював зовсім небагато:
- покрутив велотренажер 5 хвилин;
- походив на «орбітреку» 5 хвилин (це все без навантаження).
Зробив вправи з самою слабенькою гумкою:
- піднімання прямої ноги перед собою, 3 підходи по 10 разів;
- відведення прямої ноги назад, 3 підходи по 10 разів;
- відведення ноги в бік (без гумки), 3 підходи по 10 разів;
- присідання з власною вагою до кута 90 градусів у колінах, стопи і стегна паралельно і вужче ширини плечей, 3 підходи по 10 разів;
- вправа на черевний прес, 100 повторень з навантаженням.
Попрацював небагато, але виснажився ніби тон з 20 зробив. Це тільки початок мого входження в нормальний, звичний режим і цикл тренувань. Далі буде краще!»