«Ніби тон 20 зробив». Вірастюк на милицях провів перше тренування після часткової ампутації суглоба (фото)



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Василь Вірастюк приводить себе у форму Світлина - Instagram Василя Вірастюка

Богатир не збирається відлежуватися

Найсильніша людина світу-2004 провів перше тренування після перенесеної 28 червня важкої операції з ампутації і ендопротезування лівого кульшового суглоба. Про це сам спортсмен розповів у себе в Instagram.

«Сьогодні, 10 липня, відбулось моє перше післяопераційне тренування, - написав Василь. - Попрацював зовсім небагато:

- покрутив велотренажер 5 хвилин;

- походив на «орбітреку» 5 хвилин (це все без навантаження).

Василь Вірастюк не хоче відлежуватися на дивані

Зробив вправи з самою слабенькою гумкою:

- піднімання прямої ноги перед собою, 3 підходи по 10 разів;

- відведення прямої ноги назад, 3 підходи по 10 разів;

- відведення ноги в бік (без гумки), 3 підходи по 10 разів;

- присідання з власною вагою до кута 90 градусів у колінах, стопи і стегна паралельно і вужче ширини плечей, 3 підходи по 10 разів;

- вправа на черевний прес, 100 повторень з навантаженням.

Попрацював небагато, але виснажився ніби тон з 20 зробив. Це тільки початок мого входження в нормальний, звичний режим і цикл тренувань. Далі буде краще!»

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