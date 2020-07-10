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    «Ніби тон 20 зробив». Вірастюк на милицях провів перше тренування після часткової ампутації суглоба (фото)

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    Василь Вірастюк приводить себе у форму - «Ніби тон 20 зробив». Вірастюк на милицях провів перше тренування після часткової ампутації суглоба (фото)
    Василь Вірастюк приводить себе у форму
    Світлина - Instagram Василя Вірастюка

    Богатир не збирається відлежуватися

    Найсильніша людина світу-2004 провів перше тренування після перенесеної 28 червня важкої операції з ампутації і ендопротезування лівого кульшового суглоба. Про це сам спортсмен розповів у себе в Instagram.

    «Сьогодні, 10 липня, відбулось моє перше післяопераційне тренування, - написав Василь. - Попрацював зовсім небагато:

    - покрутив велотренажер 5 хвилин;

    - походив на «орбітреку» 5 хвилин (це все без навантаження).

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    Василь Вірастюк не хоче відлежуватися на дивані

    Зробив вправи з самою слабенькою гумкою:

    - піднімання прямої ноги перед собою, 3 підходи по 10 разів;

    - відведення прямої ноги назад, 3 підходи по 10 разів;

    - відведення ноги в бік (без гумки), 3 підходи по 10 разів;

    - присідання з власною вагою до кута 90 градусів у колінах, стопи і стегна паралельно і вужче ширини плечей, 3 підходи по 10 разів;

    - вправа на черевний прес, 100 повторень з навантаженням.

    Попрацював небагато, але виснажився ніби тон з 20 зробив. Це тільки початок мого входження в нормальний, звичний режим і цикл тренувань. Далі буде краще!»

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    легка атлетика Василь Вірастюк
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