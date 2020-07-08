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    Гравець збірної України з гандболу, чоловік відомої легкоатлетки перейшов у російський клуб

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    Євген Буйненко вважається одним із найкращих українських гандболістів - Гравець збірної України з гандболу, чоловік відомої легкоатлетки перейшов у російський клуб
    Євген Буйненко вважається одним із найкращих українських гандболістів
    Фото - XSport

    Цьогоріч Буйненко разом зі збірною України виступав на чемпіонаті Європи

    Лівий напівсередній збірної України Євген Буйненко підписав контракт з російським клубом «Пермські ведмеді. Про це повідомляє handballfast.com.

    У минулому сезоні 27-річний українець закинув 15 м'ячів, граючи за угорську «Орошхазу», і вісім – у складі польського клубу «Хробри». Також в кар'єрі гравця були виступи за запорізький «Мотор», «Аль-Вехду» із Саудівської Аравії і естонську «Кехру».

    Цьогоріч Буйненко разом зі збірною України виступав на чемпіонаті Європи.

    Зауважимо, що дружиною Євгена Буйненка є відома майстриня легкоатлетичного багатоборства Римма Буйненко (в дівоцтві – Гордієнко).

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    легка атлетика гандбол ГК «Мотор» Римма Буйненко спорт поза політикою Євген Буйненко
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