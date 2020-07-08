Гравець збірної України з гандболу, чоловік відомої легкоатлетки перейшов у російський клуб



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Євген Буйненко вважається одним із найкращих українських гандболістів Фото - XSport

Цьогоріч Буйненко разом зі збірною України виступав на чемпіонаті Європи

Лівий напівсередній збірної України Євген Буйненко підписав контракт з російським клубом «Пермські ведмеді. Про це повідомляє handballfast.com.

У минулому сезоні 27-річний українець закинув 15 м'ячів, граючи за угорську «Орошхазу», і вісім – у складі польського клубу «Хробри». Також в кар'єрі гравця були виступи за запорізький «Мотор», «Аль-Вехду» із Саудівської Аравії і естонську «Кехру».

Цьогоріч Буйненко разом зі збірною України виступав на чемпіонаті Європи.

Зауважимо, що дружиною Євгена Буйненка є відома майстриня легкоатлетичного багатоборства Римма Буйненко (в дівоцтві – Гордієнко).