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    Юрій Вернидуб залишив тренерську посаду в «Зорі»

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    Юрій Вернидуб - Юрій Вернидуб залишив тренерську посаду в «Зорі»
    Юрій Вернидуб
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    Фахівець очолював луганську команду з листопада 2011 року

    Український тренер Юрій Вернидуб залишив тренерську посаду в луганській «Зорі». Після перемовин президента клубу Євгена Геллера та Юрія Вернидуба сторони дійшли згоди щодо припинення співпраці, інформує прес-служба «Зорі».

    53-річний Вернидуб став в.о. головного тренера команди в листопаді 2011 року, а з початку травня 2012 року очолив команду на постійній основі.

    За час виступів з Вернидубом «Зоря» доходила до фіналу Кубка України, виборювала бронзові нагороди чемпіонату України, грала в груповому етапі Ліги Європи.

    Напередодні луганці програли на виїзді «Маріуполю» (1:3) в заключному поєдинку чемпіонату України сезону-2018/19. У підсумку «Зоря» посіла п’яте місце. Команда стартуватиме в другому раунді кваліфікації Ліги Європи.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Зоря» Юрій Вернидуб
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