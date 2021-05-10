«Ювентус» залишився без головного тренера

Андреа Пірло буде набиратися досвіду в іншому місці, а командою керуватиме Ігор Тудор

Власники туринського «Ювентуса» зважилися на звільнення наставника Андреа Пірло. Генільний в минулому футболіст поки що набиває шишки на тренерському містку, але, очевидно, «Стара Синьора» це не місце для ексеприментів.

Про відставку повідомляє La Stampa. За її інформацією, в туринському клубі вирішили розлучитися з фахівцем в зв'язку з незадовільними результатами в цьому сезоні. Щоправда, керівництво «бьянконері» думає, чекати до закінчення чемпіонату Італії чи звільнити Пірло вже зараз. Не виключено, що в матчі 36-го туру Серії А з «Сассуоло», який відбудеться 12 травня, керувати командою буде вже не Андреа, а його помічник Ігор Тудор.

9 травня «Ювентус» на своєму полі розгромно програв «Мілану» (0:3) і погіршив своє становище в боротьбі за вихід в Лігу чемпіонів.

За три тури до фінішу сезону «Ювентус», набравши 69 очок, займає п'яте місце в турнірній таблиці.