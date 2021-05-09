«Шахтар» після перемоги залишився без головного тренера

Після перемоги над «Інгульцем» наставник «гірників» Луїш Каштру повідомив, що залишає команду

Луїш Каштру провів останній матч на тренерському містку «Шахтаря». Після гри останнього туру чемпіонату України з «Інгульцем» (1:0) португальський спеціаліст повідомив, що залишає команду. Термін його угоди з клубом спливає 30 червня.

«Дуже щасливий, що представляв такий клуб, як «Шахтар». Це дуже велика честь для мене. Велике дакую за вашу щирість, за те, як мене підтримували. Нехай всі хороші моменти запам'ятаються вам і фанам «Шахтаря», - сказав Каштру.

Новим наставником «Шахтаря», за повідомленнями італійських ЗМІ, має стати тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзербі. Вже навіть відомі деталі його контракту.

«Шахтар» фінішував другим у чемпіонаті України. Чемпіоном стало «Динамо», третьою прийшла на фініш «Зоря».

Під керівництвом Каштру «Шахтар» виграв 51 матч. За два роки португалець зумів вивести команду до півфіналу Ліги Європи, стати чемпіоном країни і виграти Кубок.

42 перемоги з 51 «гірники» здобули в чемпіонаті України, 3 – у Лізі чемпіонів («Аталанта» й двічі «Реал»), 6 – у Лізі Європи («Бенфіка», двічі «Вольфсбург», «Базель», двічі «Маккабі»).