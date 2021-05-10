Американського коня і тренера з Зали слави спіймали на допінгу

Наставник «Медіна Спірит» Бафферт заперечує провину й запевняє, що ніколи не лікував чемпіона забороненими препаратами

Скандалом завершилися перегони Kentucky Derby у США. Допінг-проба, взята у коня-чемпіона «Медіни Спірита», виявилася позитивною. У зразку крові тварини виявлено протизапальний препарат бетаметазон.

Мова про дискваліфікацію дербіста поки що не йде. Лабораторія спочатку має проаналізувати пробу «Б». Однак тренеру «Медіни Спірита» Бобу Бафферту, який входить до Зали слави в цьому виді спорту, вже тимчасово заборонили вести тренерську діяльність.

Бетаметазон входить до списку речовин, заборонених до використання в змагальний період і лікування має бути припинено не менше, ніж за 14 днів до перегонів. Проте концентрація препарату в крові «Медіни Спірита» перевищила норму. Це загрожує дискваліфікацією обом – і коняці, і Бобу Бафферту.

Бафферт провину не визнає, стверджуючи, що «Медіна Спірит» ніколи не лікувався бетаметазоном, і взагалі ветеринарних проблем не мав. Тренер наполягає на додатковому тестуванні волосся з гриви коня в незалежній лабораторії.