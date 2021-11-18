«Закривали очі на все». Міністр спорту звинуватив у допінговому скандалі попередників

Міністр Гутцайт: «Порушення почалися ще у 2012 році, за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики був Гоцул, а Жданов – міністром»

У кінці листопада на Раді засновників Всесвітньої антидопінгової асоціації (ВАДА) має слухатися доповідь про порушення Україною антидопінгового кодексу. Від його рішення залежатиме, яке покарання понесе країна за виявлені в роботі відхилення від правил.

ВАДА провела операцію «Геркулес» і виявила, що місцевий Національний антидопінговий центр заздалегідь інформував українських спортсменів про прибуття офіцерів для взяття проб. В інтерв’ю «Главкому» Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт відповів колишньому очільнику міністерства Ігорю Жданову і його заступнику Ігорю Гоцулу, які звинувачують у скандалі нинішню владу.

«Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. В розслідуванні «Геркулес» сказано, що всі ці порушення почалися ще у 2012 році. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки – міністром, – розповів Гутцайт. – І вони відверто нічого не робили і не контролювали. Багато питань з боку ВАДА стосується саме легкої атлетики – то чому ж пан Гоцул не контролював ці допінг-проби? Тобто вони закривали очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів та більше таких випадків не відбуватиметься.

На сьогодні для нас важливе одне – аби зараз наш допінговий центр працював з ВАДА прозоро і допомагав брати всі необхідні проби у наших спортсменів».

Рада засновників Всесвітньої антидопінгової асоціації відбудеться 24 листопада в Парижі.