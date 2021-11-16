- Допінговий скандал. Міністр Вадим Гутцайт пояснює наслідки для українського спорту

«Сподіваємося, наша ситуація не є настільки критичною, як у випадку з Росією»

Нещодавно Україна опинилася в центрі допінгового скандалу. Всесвітня антидопінгова асоціація (ВАДА) виявила, що місцевий Національний антидопінговий центр заздалегідь інформував українських спортсменів про прибуття офіцерів для взяття проб. У ВАДА такі проби вважають такими, що суперечать міжнародним стандартам тестування. Хитрість української сторони вдалося виявити шляхом операції «Геркулес», яка тривала з 2019 року. При цьому порушення, які вдалося виявити, зафіксовані ще з 2012 року.

Звісно, Україна – не перша країна, що потрапляла у подібні історії. Один з найгучніших допінгових скандалів, пов'язаний з Росією. Там допінг-проби спортсменів просто підмінялися за допомогою спецслужб. Наслідки цього скандалу росіяни розгрібають дуже довго: зокрема, на останній літній Олімпіаді їхні спортсмени не мали права виступати під своїм прапором. Наприкінці листопада на засіданні Ради засновників ВАДА буде вирішуватися питання щодо визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу. Чого очікувати та як нашій країні взагалі «вирулювати» з цієї прикрої ситуації? Про це – в інтерв’ю «Главкома» з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Зовсім недавно цей урядовець отримав велику порцію критики за результати українських спортсменів на літній Олімпіаді в Токіо. І ось – нова халепа.

Чого ви очікуєте від засідання Ради засновників ВАДА в Парижі 24 листопада? Скоріше за все, нічого фатального для України на ньому чекати не варто, але які кроки робить Мінспорту для запобігання потенційно негативних для України вердиктів?

І Мінмолодьспорт, і особисто я категорично виступаємо проти використання допінгу у спорті. Після оприлюднення результатів операції «Геркулес» було направлено звернення від мене до керівництва ВАДА із запевненням про рішучі кроки у зв’язку з виявленими порушеннями. Також керівництво ВАДА поінформоване про результати засідання Наглядової ради Центру антидопінгового контролю, зокрема звільнення всіх причетних і готовність до співпраці від усіх суб’єктів спортивного руху України. Відповідні консультації із визначеними керівництвом ВАДА експертами тривають.

Також зауважу, що наш антидопінговий центр надає ВАДА всю інформацію, яку зібрали після зміни його керівництва. На зустрічах наглядової ради центру нам доповідали, що вже зроблено для цього.

До речі, зараз у Верховній Раді знаходяться антидопінгові законопроєкти, до яких ВАДА рекомендувала внести певні зміни. Тобто вони бачать, що ми рухаємося згідно з їхніми рекомендаціями.

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«Жданов і Гоцул відверто нічого не робили та не контролювали»

Ваш попередник на посаді міністра Ігор Жданов та його колишній заступник Ігор Гоцул мають геть інше бачення цього допінгового скандалу. Вони фактично стверджують, що в цій ситуації є винною нинішня влада.

Я не хочу коментувати висловлювання Гоцула та Жданова. В розслідуванні «Геркулес» сказано, що всі ці порушення почалися ще у 2012 році. Тобто за часів, коли президентом Федерації легкої атлетики вісім років був Гоцул, а Жданов чотири з половиною роки – міністром. І вони відверто нічого не робили та не контролювали. Багато питань з боку ВАДА стосується саме легкої атлетики – то чому ж пан Гоцул не контролював ці допінг-проби? Тобто вони закривали очі на все, а зараз кидають у мене каміння. Впевнений, справедливість буде на нашому боці, ми вирішимо це питання на користь українських спортсменів та більше таких випадків не відбуватиметься.

Якщо ця схема працювала так довго, то як вона не була викрита за стільки років?

Мені складно це коментувати, адже я на посаді міністра тільки півтора року. На сьогодні для нас важливе одне – аби зараз наш допінговий центр працював з ВАДА прозоро та допомагав брати всі необхідні проби у наших спортсменів.

Наскільки в принципі профільне міністерство може контролювати роботу антидопінгового центру?

Міністерство молоді та спорту діє виключно в межах Всесвітнього антидопінгового кодексу. Наразі, відповідно до його вимог, вплив міністерства на діяльність антидопінгової організації є вкрай обмеженим. Єдиним шляхом впливу є наявність його представника на правах рівноправного члена у складі Наглядової ради Центру антидопінгового контролю, яка затверджує та контролює стратегічний напрямок розвитку антидопінгової діяльності та рішення якої беззастережно затверджує міністерство.

Чи до звільненого керівництва НАЦД можуть бути запроваджені ще якісь санкції, окрім звільнення та репутаційних втрат?

Про нові покарання зараз не можу сказати, дочекаймося, чим завершиться ця історія. Подивімося, що вирішить ВАДА.

Вадим Гутцайт: «Зараз у мене кидають каміння ті, хто у минулому на це закривав очі»

«ВАДА бачить, що робимо все, аби виправити помилки попередників»

До вас якраз є претензії стосовно того, що ви є членом Наглядової ради Національного антидопінгового центру. Хоча ви самі стверджуєте, що він є незалежною організацією, на яке міністерство не може впливати. Плюс ви є президентом української Федерації з фехтування, а голови федерацій також не можуть бути серед членів наглядових рад. Чи ви збираєтеся змінювати свій статус у цій раді?

У Всесвітньому антидопінговому кодексі справді зазначено про неприпустимість впливу на операційну діяльність представниками керівництва Національних спортивних федерацій. Проте Наглядова рада жодним чином не впливає на операційну діяльність. У світі є два основних підходи до розв’язання цього питання. Так, наприклад, у Наглядовій раді антидопінгової організації Німеччини присутній президент баскетбольного союзу, а в польській Наглядовій раді представників спорту взагалі немає. Ми зараз обговорюємо це питання з ВАДА, оскільки, з одного боку, слід дотримуватися максимальної незалежності, а з іншого – до роботи Наглядової ради мають бути залучені люди, які професійно розбираються в спорті.

Ви згадували про антидопінговий законопроєкт, який готує міністерство і має ухвалити Верховна Рада. Колишній міністр Жданов каже, що за часів його керування міністерством проєкт був готовий на 90% і не зрозуміло, чому зараз зволікання. Так чому ж?

Те, що каже Жданов, – неправда. Якби цей проєкт був готовий, ніщо б не завадило Верховній Раді свого часу його ухвалити. Ми з ВАДА буквально останніми тижнями доопрацювали цей законопроєкт і сподіваємося, що будемо далі рухатися. Профільний парламентський комітет, звісно, теж долучається до обговорення.

Ми бачили наслідки, які може мати антидопінгове розслідування на прикладі Росії. Але там були дуже кричущі порушення на кшталт підміни пробірок з аналізами. Яке максимальне покарання може чекати на Україну?

У нас, слава Богу, такого нема, просто, дійсно були певні порушення. Тому ми сподіваємося, що ця ситуація не є настільки критичною, як було у випадку з Росією. Але я не хочу зараз говорити про можливі наслідки. Сподіваюся, все обійдеться, адже ВАДА бачить, як ми збентежені цим випадком і робимо все, щоб виправити помилки наших попередників.

У разі, якщо Національний антидопінговий центр позбавлять статусу відповідності ВАДА: Україна не матиме права претендувати на проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор, щодо яких президент Володимир Зеленський говорив на зустрічі з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

На території України взагалі не можна буде проводити міжнародні змагання.

В разі введення санкцій результати деяких внутрішніх змагань не фіксуватимуться в міжнародних спортивних федераціях.

Спортсменів можуть позбавити права виступати під прапором країни і використовувати гімн.

Скоріш за все, на участь нашої делегації на зимових Олімпійських іграх в Пекіні цей скандал ніяк не вплине хоча б через брак часу на прийняття радикальних рішень та бюрократичну тяганину. Ви казали, що на підготовку до Пекіна виділено 200 млн грн, але види спорту, де ми можемо розраховувати на медалі, можна перерахувати на пальцях, – ну, звісно, біатлон, можливо, фристайл. Скільки нагород Україна може привезти з цих ігор?

На жаль, за 30 років у нас не підготували достатніх умов для спортсменів. Але зараз президент приділяє велику увагу спорту – наприклад, зведений великий біатлонний комплекс у Буковелі. Ми працюємо над тим, аби за 10 років проводити в Україні зимові Олімпійські ігри. Ви ж розумієте, що для цього буде проводитися розбудова зимової інфраструктури. А якщо вона буде зроблена, у нас в майбутньому буде більше претендентів на медалі на зимових іграх.

Держава та міністерство точно на 100% зробили все, аби наші спортсмени гідно представляли Україну в Китаї. Ми забезпечили всі тренувальні збори, закупили обладнання – тобто повністю все зробили для наших спортсменів. Кожна федерація нам повідомила, скільки їй потрібно коштів для підготовки, – ми стільки й виділили. Якщо потрібні додаткові, знаходимо їх для кожного спортсмена. Якщо на Олімпіаді десь хтось програє, то це буде вже питання професійної підготовки – чи то тренера, чи спортсмена.

Я в усіх вірю. Звісно, і в біатлоні, і у фристайлі у нас є шанси. На сьогодні у України понад 30 олімпійських ліцензій, і ми сподіваємося отримати їх ще більше. Набагато більше, ніж на попередній Олімпіаді. Щодо медальних планів, то я і до літньої Олімпіади не давав прогнозів, і зараз не буду.

Після попередніх гучних інцидентів чи з’явився якийсь умовний кодекс поведінки українських спортсменів з їхніми російськими колегами-суперниками? Зрозуміло, що ніхто не може заборонити їм спілкуватися в месенджерах, а як щодо публічного прояву почуттів, як це було з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, фристайлістом Олександром Абраменком, який нещодавно відзначився резонансними висловлюваннями щодо україно-російської війни?

Ну, всі ж бачили наслідки подібного спілкування на літній Олімпіаді. І я вважаю, що наші спортсмени чудово розуміють, що представляють Україну. Ми розробляємо спеціальну довідку для них, розуміючи, що кожне слово на сьогодні можна перекрутити. Тому наші атлети мають бути максимально обачними у своїх висловлюваннях.

Павло Вуєць, «Главком»