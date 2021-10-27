Антидопінгову агенцію України запідозрили у порушенні кодексу

Всесвітнє антидопінгове агентство провело «Операцію «Геркулес»

Україна потрапила в міжнародний скандал. Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило антидопінгове агентство України у порушенні кодексу організації. У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес».

Як зазначається у пресрелізі, під час розслідування було зібрано докази того, що з 2012 року українське агентство попереджає спортсменів про майбутній допінг-контроль.

«Операція «Геркулес» має докази того, що Антидопінгова агенція України зв'язувалася зі спортсменами телефоном або через тренерів, щоб запросити їх з'явитися наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать про те, що агенція часто використовувала цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, до того ж, були випадки, коли вся національна команда була присутня в агентстві, очікуючи на тестування», – зазначив голова відділу розслідувань ВАДА Гюнтер Янгер.

Раніше олімпійського чемпіона Верняєва дискваліфікували на чотири роки, і тепер він бореться за правду в суді.

Перед Іграми в Пекіні в скандал потрапив і претендент на медаль Олімпіади Дмитро Чумак.