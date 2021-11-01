Без прапора і гімну? Скандал з антидопінговим центром: чим це загрожує Україні

Національне антидопінгове агентство звинувачують у тому, що воно попереджало спортсменів про прибуття допінг-офіцерів

Національне антидопінгове агентство звинувачують у тому, що воно попереджало спортсменів про прибуття допінг-офіцерів

Україна потрапила в один з найгучніших скандалів у своїй історії

Всесвітня антидопінгова агенція (ВАДА) звинуватила Національний антидопінговий центр (НАДЦ) у порушенні Кодексу організації. Це означає, що вже за кілька тижнів, а саме – 24 листопада на засіданні Ради засновників ВАДА в Парижі постане питання про визнання статусу відповідності України антидопінговому кодексу. Наші спортивні федерації опиняться на межі, за якою проглядається ганебна перспектива бути викинутим за межі спортивного життя світу. Про те, що вже на зимовій Олімпіаді в Пекіні, яка пройде в лютому наступного року, українці будуть позбавленні можливості виступати під синьо-жовтим прапором, мова ще не йде, але вже на наступних Іграх, у Парижі-2024, такий варіант більш, ніж реальний.

«Главком» разом з експертами розбирався, чим може завершитися цей скандал і які наслідки він матиме для нашого спорту.

Операція «Геркулес»

Передісторія така. Починаючи з 2019 року ВАДА проводила операцію «Геркулес». Під час розслідування виявилося, що Федерація легкої атлетики України знайшла спосіб покривати використання атлетами допінгу. Всі деталі схеми поки що не відомі, але за попередніми результатами зрозуміло, що Національний антидопінговий центр, за даними міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, «порушив вимоги Міжнародного стандарту з тестувань та розслідувань шляхом неправомірного відбору проб у спортсменів із завчасним попередженням». Іншими словами, Центр попереджав спортсменів, коли очікувати на забір аналізів допінг-офіцерів. А це категорично заборонено.

«Проблема не виникла на рівному місці, – розповів «Главкому» колишній заступник міністра молоді та спорту і президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул. – Вона дуже серйозна і її треба негайно вирішувати. Мова йде про попередження спортсменів перед приїздом допінг-офіцерів. Уявіть собі, якби, наприклад, НАБУ перед перевірками розповідало, кого і коли воно перевірятиме. Так, тепер уже ексдиректор (Іван Курліщук – «Главком») та його заступник (Ярослав Кручек – «Главком») пішли з НАДЦ. Але чому вони написали заяви на звільнення за власним бажанням, а не були звільнені?»

Ігор Гоцул бачить проблему в кадрових призначеннях. Раніше, за його словами, в Мінмолодьспорті боротьба з допінгом була головним пріоритетом.

«Прийшла нова-стара команда і все, що було зроблено раніше, почало руйнуватися на очах. Україну ставили в приклад і нашого представника навіть обрали до Ради засновників ВАДА, – продовжує Гоцул. – А ви подивіться, хто в наглядовій раді Національного антидопінгового центру. Вадим Гутцайт, міністр молоді і спорту, віце-президент Національного олімпійського комітету Равіль Сафіуллін, ще є народний депутат (Григорій Суркіс, - прим. «Главком»). Це пряме порушення. Адже в Кодексі ВАДА написано, що НАДЦ є незалежним органом і уряд цю автономію має поважати».

Нинішній скандал з Національним антидопінговим центром порівнюють з російським. Після Олімпіади в Сочі, нагадаємо, до США втік колишній директор російського антидопінгового центру (РУСАДА) Григорій Родченков. Після його від’їзду раптово з інтервалом у 12 днів померли двоє представників керівництва РУСАДА – В'ячеслав Синьов і Микита Камаєв. Пізніше Родченков розповів про існування в Росії державної програми підтримки допінгу: як через дірки в стінах передавали аналізи спортсменів для заміни в лабораторії, як знищувалися докази і в яких кількостях. Маховик санкцій з боку ВАДА розкрутився настільки, що замішані в скандалі спортсмени масово почали завершувати кар’єри. Це їх не врятувало від публічної ганьби і повернення шахрайством здобутих медалей, а самій країні заборонили використовувати на змаганнях прапор, гімн і взагалі слово «росія». Чиновники, в тому числі й перші особи країни, й досі не можуть відвідувати міжнародні змагання, а на чергових Олімпійських іграх, в Пекіні, спортсмени вкотре виступатимуть під прапором Олімпійського комітету, а на урочистих церемоніях замість їхнього гімну звучатиме музика нащадка козацького сотника Федора Чайки Петра Чайковського.

Як видно, масштаб маніпуляцій з допінг-пробами в Росії настільки великий, що аналогічні санкції Україні навряд чи загрожують. Але й кількома звільненнями ситуацію не виправиш. Голови полетять не лише в Національному антидопінговому центрі.

Ігор Жданов: Відставки не допоможуть. Потрібен діалог з ВАДА

Член Ради засновників ВАДА Ігор Жданов (фото: tribuna.com)

«Ситуація дуже неприємна, тим більше в світлі того, що за маніпуляції з допінгом покарана країна-агресор, – розповідає «Главкому» міністр молоді і спорту в 2004-2009 рр., член Ради засновників ВАДА Ігор Жданов. – Потрібно рятувати ситуацію, запрошувати до діалогу Всесвітнє антидопінгове агентство».

Пане Ігоре, звідки взагалі ростуть ноги цього скандалу і чому саме Україна потрапила під розслідування ВАДА?

Я б не казав про якесь упередження. Подібні розслідування ведуться в кількох країнах. Таким чином ВАДА через свої канали контролює виконання антидопінгового законодавства.

Наскільки серйозні викриті порушення і чим це загрожує?

Повідомлення спортсменів про взяття проб – це дуже грубе порушення. Воно матиме серйозні наслідки для України. Якщо розпочнеться процес визнання України відповідності статусу антидопінгового законодавства, тоді можливе відсторонення наших спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

На носі зимова Олімпіада в Пекіні. Від неї нас також можуть відсторонити?

Думаю, не встигнуть. Це дуже складний процес. Найближче засідання Ради засновників ВАДА, де може бути прийняте рішення, відбудеться 24 листопада в Парижі. Порядок денний ще не затверджений, але гадаю, там буде надана інформація про це розслідування. І якесь рішення напевно приймуть. Спочатку будуть вирішувати, чи розпочинати сам процес визнання статусу відповідності України антидопінговому Кодексу. А відсторонення від змагань – це мінімум пів року, може, більше.

Відомо, що до наглядової ради Національного антидопінгового центру входять чиновники Вадим Гутцайт, Равіль Сафіуллін, депутат Григорій Суркіс. Це грубе порушення Кодексу?

Наскільки мені відомо, до наглядової ради не може входити керівництво Національного олімпійського комітету, керівники федерацій тощо. Наскільки я пам’ятаю, там вже є заборона і для представників міністерств.

Ці вимоги почали діяти з 1 січня 2021 року. Часу, щоб привести їх у відповідність до Кодексу, було достатньо. Але ніхто цим не займався. Як і не займаються новою редакцією антидопінгового закону. Ще коли я був міністром, його підготували на 90%. Там залишалося узгодити декілька питань з Радою Європи і ВАДА, і запускати його в парламентський процес. Але він до цього часу не прийнятий. Це говорить про відсутній діалог між Радою і міністерством.

Додам, що діяльність НАДЦ не відкрита. На превеликий жаль. Це призводить до порушень, які можуть мати дуже серйозні наслідки.

Що нам тепер робити?

Перше – треба вступити в діалог з ВАДА. Домовитися про зустрічі, знайти змогу довести свою позицію. Обговорити ряд заходів, які Україна може виконати. Не поговорити і наобіцяти, а зробити. Якщо зайняти позицію страуса, то ВАДА таку поведінку не сприйме.

Друге – поновити діалог стосовно нового антидопінгового законодавства. Привести відповідність Національного антидопінгового центру до статусу нового антидопінгового кодексу. І наглядову раду Центру зробити такою, щоб вона відповідала Кодексу.

Звільнення директора НАДЦ і його заступника якось можуть позитивно вплинути на ситуацію?

Це абсолютно правильний крок. Але навряд чи цією пригоршнею води можна загасити дуже велику пожежу. Звільнення цих чиновників буде сприйматися як закономірне рішення, яке навіть не буде обговорюватися.

Як скандал вплине на міжнародний імідж України?

Зрозуміло, що нічого гарного ми не отримали. Це негативна річ, яка буде використовуватися проти України. Особливо з боку країни-агресора. Там будуть говорити, мовляв, що ви до нас причепилися, коли ваш партнер і друг має такі самі проблеми.

Цей скандал болюче б’є не тільки по спортивній, а й міжнародній репутації України.

Який може бути найгірший сценарій розвитку ситуації?

Можуть заборонити виступати під національним прапором. Ну і, зрозуміло, ніякої сертифікованої лабораторії, акредитованої ВАДА, в нас не буде найближчі 10, а може, й 15 років. Будемо й надалі витрачати великі гроші і відправляти допінг-проби за кордон.

У разі, якщо Національний антидопінговий центр позбавлять статусу відповідності ВАДА: Україна не матиме права претендуватиме на проведення зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор, про які президент Володимир Зеленський говорив на зустрічі з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

На території України взагалі не можна буде проводити міжнародні змагання.

В разі введення санкцій результати внутрішніх змагань не фіксуватимуться в міжнародних спортивних федераціях.

Спортсменів можуть позбавити права виступати під прапором країни і використовувати гімн.

Геннадій Чеховський, «Главком»