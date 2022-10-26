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Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії

волонтерська ініціатива
Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії
Залізні очі ЗСУ: Parimatch передав 27 дронів захисникам України

Для нагальних потреб фронту бренд Parimatch придбав 27 розвідувальних БПЛА вартістю у 8 мільйонів гривень

З перших днів повномасштабної агресії рф проти України безпілотні літальні апарати відіграють виняткову роль у захисті територіальної цілісності країни. Як засвідчує досвід української армії, дрони здатні оперативно проводити тактичну розвідку та за лічені секунди коригувати точність ударів по ворожим позиціям. Залежно від типів БПЛА і технічних характеристик аеророзвідка суттєво підсилює наземні війська. А також – здатна завдавати відчутних збитків російській армії і на передовій, і в тилу. 

Для реалізації важливих оперативних завдань української армії Parimatch забезпечив різні підрозділи 27 розвідувальними дронами. У грошовому еквіваленті така допомога оцінюється в 8 мільйонів гривень. 

«За останні вісім місяців БПЛА стали «очима» наших захисників і надійним джерелом інформації щодо театру бойових дій. Саме розуміння реальної поточної ситуації сприяє швидким і злагодженим діям різних підрозділів ЗСУ. Чим більше такої технологічної підтримки отримуватиме армія, тим швидше зможе наближати омріяну перемогу», – підкреслила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine. 

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Parimatch надав допомогу Україні на понад 269 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ. 

Теги: волонтер армія

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