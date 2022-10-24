Жителям Київщини, які вивозили за кордон псевдоволонтерів, загрожує ув'язнення

Ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи «Шлях»

Служба безпеки заблокувала ще два канали незаконного переправлення за межі України українських громадян призовного віку. У ході слідчо-оперативних дій у Київській та Черкаській областях затримано шестеро організаторів нелегальних трафіків. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Зазначається, що зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за кордон під виглядом представників громадських організацій, які займаються перевезенням міжнародної гуманітарної допомоги. Для цього ділки оформлювали фальшиві документи та вносили недостовірні відомості до системи «Шлях». Вартість таких «послуг» становила від 1,5 до 5,5 тис. дол. з одного клієнта. Сума залежала від терміновості виїзду і матеріальних можливостей втікача.

«У результаті спецоперації на Київщині затримано трьох місцевих жителів, які маскували зарубіжні «поїздки» ухилянтів нібито під їхню участь у волонтерській діяльності. Для цього зловмисники вносили особисті дані своїх клієнтів до списків однієї з громадських організацій. Потім «виписували» їм документи на перевезення гуманітарних вантажів особистим транспортом», – йдеться в повідомленні.

Таким чином псевдоволонтери сподівались незаконного перетнути кордон на власних автомобілях. Проте Служба безпеки зірвала ці злочинні наміри і затримала двох організаторів оборудки у Фастові під час передачі частини грошей за підроблені документи. Ще одного – затримали у передмісті столиці. Місцезнаходження четвертого фігуранта наразі встановлюється ˗ він переховується за кордоном.

Крім того, на Черкащині викрито ще один канал протиправного виїзду призовників до іноземних країн, які користувалися підробними «посвідками» волонтерів.

Відомо, що злочинну діяльність організували двоє мешканців обласного центру. За гроші «гарантували» своїм клієнтам забезпечити їх повним пакетом документів для перетину кордону як учасники гуманітарних фондів. Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано міри запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Тривають досудові розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.