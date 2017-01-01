Збірна Австралії з футболу може бути виключена з Чемпіонату світу-2018
- Сьогодні, 18:46
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ФІФА звинувачує міністра спорту Австралії Грега Ганта в спробі втручання в справи Федерації і тиску на футбольні влади
Криза в Федерації футболу Австралії може вийти за рамки країни та загрожує збірній виключенням з Чемпіонату світу-2018.
Криза в Федерації футболу Австралії (FFA), набирає розмаху і обороти.
З 1 на 2 грудня відбудеться позачергове засідання FFA, на якому конгресмени спробують прийти до спільного знаменника.
Вся проблема в тому, що в даний момент Конгрес FFA складається з 10 членів, причому тільки місцева А-Ліга офіційно не має ніякого відношення до державних структур, а інші місця займають дев'ять регіональних асоціацій, які зареєстровані як державні футбольні органи.
Такий стан справ не тільки не влаштовує місцеву лігу але і ФІФА, в правилах якої ясно говориться, що всі національні федерації повинні бути віддалені від держави.
Також повідомляється, що ФІФА звинувачує міністра спорту Австралії Грега Ганта в спробі втручання в справи Федерації і тиску на футбольні влади.
Саме виходячи з передумов, що якщо ця криза австралійського футболу не буде подолана, видання припускає, що збірна Австралії може бути виключена з ЧС-2018.
Нагадаємо, що раніше говорили про можливе відсторонення від мундіалю через втручання держави в справи федерації і збірної Перу, проте спірний законопроект в парламенті Перу в результаті був відкликаний.
Нагадаємо, 1-го грудня відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018.
Джерело: ua-football.com