Збірна Австралії з футболу може бути виключена з Чемпіонату світу-2018

ФІФА звинувачує міністра спорту Австралії Грега Ганта в спробі втручання в справи Федерації і тиску на футбольні влади

Криза в Федерації футболу Австралії може вийти за рамки країни та загрожує збірній виключенням з Чемпіонату світу-2018. Криза в Федерації футболу Австралії (FFA), набирає розмаху і обороти. З 1 на 2 грудня відбудеться позачергове засідання FFA, на якому конгресмени спробують прийти до спільного знаменника. Вся проблема в тому, що в даний момент



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ФІФА звинувачує міністра спорту Австралії Грега Ганта в спробі втручання в справи Федерації і тиску на футбольні влади

Криза в Федерації футболу Австралії може вийти за рамки країни та загрожує збірній виключенням з Чемпіонату світу-2018.

Криза в Федерації футболу Австралії (FFA), набирає розмаху і обороти.

З 1 на 2 грудня відбудеться позачергове засідання FFA, на якому конгресмени спробують прийти до спільного знаменника.

Вся проблема в тому, що в даний момент Конгрес FFA складається з 10 членів, причому тільки місцева А-Ліга офіційно не має ніякого відношення до державних структур, а інші місця займають дев'ять регіональних асоціацій, які зареєстровані як державні футбольні органи.

Такий стан справ не тільки не влаштовує місцеву лігу але і ФІФА, в правилах якої ясно говориться, що всі національні федерації повинні бути віддалені від держави.

Також повідомляється, що ФІФА звинувачує міністра спорту Австралії Грега Ганта в спробі втручання в справи Федерації і тиску на футбольні влади.

Саме виходячи з передумов, що якщо ця криза австралійського футболу не буде подолана, видання припускає, що збірна Австралії може бути виключена з ЧС-2018.

Нагадаємо, що раніше говорили про можливе відсторонення від мундіалю через втручання держави в справи федерації і збірної Перу, проте спірний законопроект в парламенті Перу в результаті був відкликаний.

Нагадаємо, 1-го грудня відбулося жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу-2018.

Джерело: ua-football.com