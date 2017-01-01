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    Збірній Перу не загрожує недопуск до Чемпіонату світу у Росії

    Закон, який передбачав втручання влади країни у діяльність федерації футболу країни, не прийняли
    Збірній Перу не загрожує відсторонення від участі у Чемпіонаті світу 2018 року. Принаймні, про це повідомляє Le Figaro. Раніше з'явилася інформація, що перуанці можуть бути дискваліфіковані ФІФА за втручання влади країни у діяльність Федерації футболу Перу. Такий сценарій міг бути реалізований у разі прийняття закону, який пропонував один з
    • 24 Листопада, 14:27
    • Розсилка

    Закон, який передбачав втручання влади країни у діяльність федерації футболу країни, не прийняли

    Збірній Перу не загрожує відсторонення від участі у Чемпіонаті світу 2018 року.

    Принаймні, про це повідомляє Le Figaro.

    Раніше з'явилася інформація, що перуанці можуть бути дискваліфіковані ФІФА за втручання влади країни у діяльність Федерації футболу Перу.

    Такий сценарій міг бути реалізований у разі прийняття закону, який пропонував один з членів конгресу Перу.

    Він припускав, що контроль над федерацією має здійснювати уряд країни.

    Згідно сьомої статті статуту ФІФА, якщо один з учасників Мундіалю втрачає своє місце, організація має право замінити його збірною, яка туди не кваліфікувалася. Таким чином на ЧС-2018 могла відправитися збірна Італії або Чилі.

    Але у підсумку закон не був прийнятий, тому санкції ФІФА збірній Перу не загрожують, передає sport-express.

    Нагадаємо, що перуанці вийшли на Чемпіонат світу, перемігши у міжконтинентальних стикових матчах збірну Нової Зеландії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу санкції закон ЧС-2018
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