Збірній Перу не загрожує недопуск до Чемпіонату світу у Росії
- 24 Листопада, 14:27
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Закон, який передбачав втручання влади країни у діяльність федерації футболу країни, не прийняли
Збірній Перу не загрожує відсторонення від участі у Чемпіонаті світу 2018 року.
Принаймні, про це повідомляє Le Figaro.
Раніше з'явилася інформація, що перуанці можуть бути дискваліфіковані ФІФА за втручання влади країни у діяльність Федерації футболу Перу.
Такий сценарій міг бути реалізований у разі прийняття закону, який пропонував один з членів конгресу Перу.
Він припускав, що контроль над федерацією має здійснювати уряд країни.
Згідно сьомої статті статуту ФІФА, якщо один з учасників Мундіалю втрачає своє місце, організація має право замінити його збірною, яка туди не кваліфікувалася. Таким чином на ЧС-2018 могла відправитися збірна Італії або Чилі.
Але у підсумку закон не був прийнятий, тому санкції ФІФА збірній Перу не загрожують, передає sport-express.
Нагадаємо, що перуанці вийшли на Чемпіонат світу, перемігши у міжконтинентальних стикових матчах збірну Нової Зеландії.