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    Збірна Чехії знялася з чемпіонату світу з гандболу за добу до старту

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    Збірна Чехії могла виступити на чемпіонаті світу вперше за 16 років - Збірна Чехії знялася з чемпіонату світу з гандболу за добу до старту
    Збірна Чехії могла виступити на чемпіонаті світу вперше за 16 років
    Світлина із соцмереж

    Чехи можуть бути не єдиною командою, які завадить виступити коронавірус

    Рівно за добу до першого матчу чемпіонату світу з гандболу, який завтра, 13 січня, стартує в Єгипті, збірна Чехії на спеціальній прес-конференції заявила про зняття з турніру. Сталося це через спалах коронавірусу всередині команди, яка готувалася до змагань.

    Відповідальний за збірні Чехії Даніель Курда так пояснив рішення федерації: «Це одне з найважчих рішень, яке я приймав у кар’єрі. Три фактори відігравали роль для мене: 17 гандболістів з 21-го у заявці не можуть змагатися; команда залишилася без тренерів (захворів не тільки головний, але з асистент); підготовка була суцільною імпровізацією, ми не могли тренуватися.

    Перші два фактори – головні причини, чому ми прийняли це рішення. Ми прагнули зробити усе, але нереально. Це критична ситуація, станом на зараз ми не могли б навіть заявити достатню кількість гравців на матчі».

    Як повідомили на прес-конференції, 12 членів збірної Чехії інфіковані коронавірусом, ще п’ять – мають проблеми зі здоров'ям.

    «Ми оцінили [виїзд на чемпіонат світу] як азартну гру з людським здоров’ям, а також ризиком для імені чеського гандболу», - заявив президент федерації Ярослав Хвальни.

    Для Чехії цей чемпіонат світу мав стати першим за 16 років – востаннє чехи грали на мундіалі у 2005 році.

    Рішення щодо зняття було прийнято зранку, за день до старту турніру. Та водночас чехи упевнені, що жодних санкцій з боку Міжнародної федерації щодо них не буде.

    «Фінальне рішення було прийняте зранку. Близько 13:00, після підтвердження від організаторів, ми прийшли до висновку, що не бачимо жодного світлу в кінці тунелю», - Хвальни.

    Замість Чехії на чемпіонат світу потрапила Македонія – перша країна у списку запасних, який склала Міжнародна федерація гандболу.

    Проблема Чехії – не унікальна перед стартом чемпіонату світу. У збірній США – 18 інфікованих гандболістів.

    Зауважимо, що чемпіонату світу вирішили не переносити, натомість були скасовані кваліфікаційні змагання, а команди на турнір відібрали за світовим рейтингом (тому в України шансів потрапити на чемпіонат світу не було).

    На змагання, які розпочнуться в Єгипті, планували впустити глядачів – до 20% місткості арен. Однак за чотири дні до старту Міжнародна федерація гандболу змінила рішення: усі матчі відбудуться за порожніх трибун. Більше того, на змагання вирішили не допускати навіть журналістів.

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    Теги: чемпіонат світу Чехія гандбол коронавірус
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