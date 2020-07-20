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    Міжнародна федерація гандболу назвала найкращих гравців і тренерів року

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    Норвежка Стіне Бредаль Офтедаль - найкраща гандболістка світу - Міжнародна федерація гандболу назвала найкращих гравців і тренерів року
    Норвежка Стіне Бредаль Офтедаль - найкраща гандболістка світу
    Світлина - VG

    Серед лауреатів помітне домінування скандинавів

    Міжнародна федерація гандболу (IHF) визначила найкращих гравців та тренерів світу за попередній рік.

    Найкращий гандболіст-2019 – Ніклас Ландін (гравець збірної Данії та німецького «Кіля»)

    Найкраща гандболістка-2019 - Стіне Бредаль Офтедаль (гравець збірної Норвегії та угорського «Дйора»)

    Найкращий тренер чоловічих команд-2019 – Ніколай Якобсен (тренер збірної Данії та до червня 2019-го – німецького «Рейн-Некар Левен»)

    Найкращий тренер жіночих команд-2019 – Еммануель Майонад (тренер збірної Нідерландів та французького «Меца»)

    handball_best2019
    Найкращі з найкращих

    Переможці визначались за результатами голосування вболівальників на сайті Міжнародної федерації гандболу (IHF).

     Читайте також: Помер видатний тренер, який виховав п’ять олімпійських чемпіонів
    гандбол Стіне Бредаль Офтедаль Ніклас Ландін Ніколай Якобсен Еммануель Майонад
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