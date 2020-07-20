Міжнародна федерація гандболу назвала найкращих гравців і тренерів року
Норвежка Стіне Бредаль Офтедаль - найкраща гандболістка світу
Світлина - VG
Серед лауреатів помітне домінування скандинавів
Міжнародна федерація гандболу (IHF) визначила найкращих гравців та тренерів світу за попередній рік.
Найкращий гандболіст-2019 – Ніклас Ландін (гравець збірної Данії та німецького «Кіля»)
Найкраща гандболістка-2019 - Стіне Бредаль Офтедаль (гравець збірної Норвегії та угорського «Дйора»)
Найкращий тренер чоловічих команд-2019 – Ніколай Якобсен (тренер збірної Данії та до червня 2019-го – німецького «Рейн-Некар Левен»)
Найкращий тренер жіночих команд-2019 – Еммануель Майонад (тренер збірної Нідерландів та французького «Меца»)
Найкращі з найкращих
Переможці визначались за результатами голосування вболівальників на сайті Міжнародної федерації гандболу (IHF).