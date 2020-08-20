Підготовка до Ліги чемпіонів. Чемпіони України провели сім спарингів у Білорусі та Німеччині за тиждень



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«Мотор» працює в щільному підготовчому графіку Світлина - Федерація гандболу України

Запорізький «Мотор» працює у щільному графіку

Чемпіон України з чоловічого гандболу «Мотор» із Запоріжжя, готуючись до сезону, провів сім контрольних матчів у Німеччині та Білорусі за сім днів.

11 серпня

«Sonderjyske» (Данія) – «Мотор» - 27:25

WHV (Німеччина) – «Мотор» - 23:22

12 серпня

«Мешков» (Брест, Білорусь) – «Мотор» - 27:30

Найрезультативніші у «Мотора»: Денисов – 7, Донцов – 6, Орбовіч – 4

14 серпня

«Мешков» (Брест, Білорусь) – «Мотор» - 31:26

Найрезультативніші у «Мотора»: Горига – 5, Пуховський – 4, Малашинскас – 3, Мельничук – 3, Кравченко – 3, Бурзак – 3

16 серпня

«Машека» (Білорусь) – «Мотор» - 28:28

17 серпня

БГУФК-СКА (Білорусь) – «Мотор» - 28:38

Найрезультативніші у «Мотора»: Горига – 5, Турченко – 4, Кравченко – 4, Міноцький – 4, Малашинскас – 4

18 серпня

«СКА-Мінськ» (Білорусь) - «Мотор» - 21:35

Найрезультативніші у «Мотора»: Козакевич – 7, Пуховський – 5, Горига – 4, Бохан – 4

У таборі «Мотора» в цьому відрізку працювали воротарі Бородай, В’юник і Мороз, а також польові гравці Бохан, Бурзак, Вуйовіч, Горига, Гурковський, Денисов, Донцов, Касай, Климовець, Козакевич, Кравченко, Кубатко, Малашинскас, Мельничук, Міноцький,Орбовіч, Пуховський, Турченко, Тютюнник.

Комок та Бабичев наразі відновлюються після травм.

Нагадаємо, що «Мотор» у майбутньому сезоні знову отримав право виступати в Лізі чемпіонів.