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    Збірна України з баскетболу напередодні важливої гри проведе автограф-сесію у Києві

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    Олексій Лень - Збірна України з баскетболу напередодні важливої гри проведе автограф-сесію у Києві
    Олексій Лень

    Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня

    «Запрошуємо на зустріч із баскетболістами НБА в складі збірної України. Олексій Лень та Святослав Михайлюк призначають побачення вболівальникам», - йдеться на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

    Автограф та фотосесія баскетболістів збірної України відбудеться 13 вересня у ТРЦ Gulliver о 13:20 на 5 поверсі у фуд-зоні, перед виходом на терасу.

    Нагадаємо, у складі української збірної у поєдинку з іспанцями дебютує центровий «Атланти» Олексій Лень, а також в матчі зіграє партнер Леброна Джеймса по «Лейкерс» Святослав Михайлюк, як і американський розігруючий Пух Джетер.

    Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня.

    Збірна України баскетбол НБА Олексій Лень
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