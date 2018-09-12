Збірна України з баскетболу напередодні важливої гри проведе автограф-сесію у Києві
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Розсилка
Олексій Лень
Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня
«Запрошуємо на зустріч із баскетболістами НБА в складі збірної України. Олексій Лень та Святослав Михайлюк призначають побачення вболівальникам», - йдеться на офіційному сайті Федерації баскетболу України.
Автограф та фотосесія баскетболістів збірної України відбудеться 13 вересня у ТРЦ Gulliver о 13:20 на 5 поверсі у фуд-зоні, перед виходом на терасу.
Нагадаємо, у складі української збірної у поєдинку з іспанцями дебютує центровий «Атланти» Олексій Лень, а також в матчі зіграє партнер Леброна Джеймса по «Лейкерс» Святослав Михайлюк, як і американський розігруючий Пух Джетер.
Матч Україна - Іспанія відбудеться в київському Палаці спорту 14 вересня.