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    Офіційно. Пух Джетер зіграє за збірну України у матчах проти Іспанії та Чорногорії

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    Пух Джетер - Офіційно. Пух Джетер зіграє за збірну України у матчах проти Іспанії та Чорногорії
    Пух Джетер

    В Україну Джетер приїде 4-го вересня

    Розігруючий збірної України Пух Джетер допоможе національній команді у матчах кваліфікації чемпіонату світу, які відбудуться в вересні.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Натуралізований захисник зіграє у домашньому поєдинку відбору проти Іспанії (14 вересня) та проти Чорногорії (17 вересня) на виїзді.

    В Україну Джетер приїде 4-го вересня.

    34-річний баскетболіст взяв участь у чотирьох поєдинках кваліфікації і, проводячи на майданчику по 27 хвилин, приносить команді 12,3 очка та 5 передач в середньому за гру, що є найкращим показником у команді.

    Нагадаємо, що окрім Джетера з-за океану до збірної України приєднаються представники НБА центровий «Атланта Гокс» Олексій Лень та захисник «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк.

    Також свій приїзд у національну команду підтвердив Володимир Герун.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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