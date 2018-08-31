Офіційно. Пух Джетер зіграє за збірну України у матчах проти Іспанії та Чорногорії



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Пух Джетер

В Україну Джетер приїде 4-го вересня

Розігруючий збірної України Пух Джетер допоможе національній команді у матчах кваліфікації чемпіонату світу, які відбудуться в вересні.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Натуралізований захисник зіграє у домашньому поєдинку відбору проти Іспанії (14 вересня) та проти Чорногорії (17 вересня) на виїзді.

В Україну Джетер приїде 4-го вересня.

34-річний баскетболіст взяв участь у чотирьох поєдинках кваліфікації і, проводячи на майданчику по 27 хвилин, приносить команді 12,3 очка та 5 передач в середньому за гру, що є найкращим показником у команді.

Нагадаємо, що окрім Джетера з-за океану до збірної України приєднаються представники НБА центровий «Атланта Гокс» Олексій Лень та захисник «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк.

Також свій приїзд у національну команду підтвердив Володимир Герун.