Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Ісландію в пре-олімпійській кваліфікації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Ісландію в пре-олімпійській кваліфікації
Найрезультативнішим гравцем збірної України в другому матчі поспіль став Олександр Ковляр
фото: fbu.ua

Дві перемоги майже гарантують збірній України вихід до півфіналу пре-олімпійського кваліфікаційного турніру

Національна чоловіча збірна здобула другу перемогу в попередній олімпійській кваліфікації, здолавши збірну Ісландії 82:69. Про це повідомляє федерація баскетболу України.

Команди провели рівну першу чверть, але в другій десятихвилинці нашій команді вдалося провести відтинок, завдяки якому підопічні Віталія Степановського пішли на велику перерву в якості лідера. Чудову першу половину відіграв Андрій Войналович, який забив 4 триочкових, а наша команда набрала 26 очок за другу чверть, пішовши на велику перерву за 9 очок переваги.

Збірна України продовжила збільшувати лідерство і в третій чверті. Результативний відтинок на старті десятихвилинки відіграв Артем Пустовий, який набрав перші 11 очок нашої команди за чверть. Наша команда зберегла двозначну перевагу, утримуючи суперника низькому відсотку реалізації дальніх, демонструючи при цьому стабільно високий відсоток триочкових.

На четверту чверть суперники вийшли за +16 для української збірної. Там почала даватись взнаки втома, збільшилась кількість втрат нашої команда, але хлопці проявили характер і зуміли втримати суперника на дистанції, здобувши важливу перемогу.

Найрезультативнішим гравцем збірної України в другому матчі поспіль став Олександр Ковляр – 23 очки, до яких він додав 10 передач. У Андрія Войналовича в матчі 18 балів та 7 підбирань. Обидва відіграли більше 36 хвилин, ставши лідерами команди за проведеним на майданчику часом.

Дві перемоги майже гарантують збірній України вихід до півфіналу пре-олімпійського кваліфікаційного турніру. Де-факто це може статись, якщо в другому матчі нашої групи збірна Туреччини переграє Болгарію. В такому випадку наша збірна і збірна господарів достроково гарантують собі вихід з групи.

Саме зі збірною Туреччини наша команда проведе заключний матч групового етапу – він відбудеться 15 серпня.

Пре-кваліфікація Олімпійських Ігор. Чоловіки

Стамбул, Туреччина. Sinan Erdem Arena

Група С. 2-й тур

Ісландія – Україна 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16) / статистика матчу

Україна: Ковляр 23 + 10 передач – 6 втрат, Кравцов 8 + 9 підбирань, Войналович 18 + 7 підбирань, Бобров 3 + 8 підбирань, Крутоус 2 – старт; Пустовий 13 + 4 підбирання, Зотов 9 + 4 підбирання + 5 передач, Мішула 8 + 9 підбирань.

Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.

 

 

Теги: Туреччина Збірна України статистика Україна Артем Пустовий Андрій Войналович Олександр Ковляр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Грайнер, вона хоче розповісти про свій «незбагненний» досвід арешту та перебування в колонії в Росії»
Американська баскетболістка Грайнер видасть книгу про 10 місяців у російській в'язниці
12 квiтня, 13:30
Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова
22 травня, 17:36
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі
Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру баскетбольному тренеру
1 серпня, 17:57

Новини

Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Ісландію в пре-олімпійській кваліфікації
Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Ісландію в пре-олімпійській кваліфікації
Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні
Українці на чемпіонату світу з веслування фінішували в затопленому човні
Роналду поставив новий рекорд в Instagram
Роналду поставив новий рекорд в Instagram
Суперник збірної України з футболу сенсаційно залишився без тренера
Суперник збірної України з футболу сенсаційно залишився без тренера
Неймар стане гравцем футбольного клубу з Саудівської Аравії – ЗМІ
Неймар стане гравцем футбольного клубу з Саудівської Аравії – ЗМІ
«Ми єдині з нашими воїнами». Тенісистка Ястремська емоційно прокоментувала здобутий титул
«Ми єдині з нашими воїнами». Тенісистка Ястремська емоційно прокоментувала здобутий титул

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
США пояснили Путіну, що чергова спроба «війни до переможного кінця» нічого не дасть
24K
Кримський міст знову перекрито: що сталося
16K
Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
16K
ЗСУ взяли в полон командира розвідгрупи окупантів, він здає позиції своїх
16K
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Вчора, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту