Збірна України з баскетболу впевнено перемогла Ісландію в пре-олімпійській кваліфікації

Дві перемоги майже гарантують збірній України вихід до півфіналу пре-олімпійського кваліфікаційного турніру

Національна чоловіча збірна здобула другу перемогу в попередній олімпійській кваліфікації, здолавши збірну Ісландії 82:69. Про це повідомляє федерація баскетболу України.

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Команди провели рівну першу чверть, але в другій десятихвилинці нашій команді вдалося провести відтинок, завдяки якому підопічні Віталія Степановського пішли на велику перерву в якості лідера. Чудову першу половину відіграв Андрій Войналович, який забив 4 триочкових, а наша команда набрала 26 очок за другу чверть, пішовши на велику перерву за 9 очок переваги.

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Збірна України продовжила збільшувати лідерство і в третій чверті. Результативний відтинок на старті десятихвилинки відіграв Артем Пустовий, який набрав перші 11 очок нашої команди за чверть. Наша команда зберегла двозначну перевагу, утримуючи суперника низькому відсотку реалізації дальніх, демонструючи при цьому стабільно високий відсоток триочкових.

На четверту чверть суперники вийшли за +16 для української збірної. Там почала даватись взнаки втома, збільшилась кількість втрат нашої команда, але хлопці проявили характер і зуміли втримати суперника на дистанції, здобувши важливу перемогу.

Найрезультативнішим гравцем збірної України в другому матчі поспіль став Олександр Ковляр – 23 очки, до яких він додав 10 передач. У Андрія Войналовича в матчі 18 балів та 7 підбирань. Обидва відіграли більше 36 хвилин, ставши лідерами команди за проведеним на майданчику часом.

Дві перемоги майже гарантують збірній України вихід до півфіналу пре-олімпійського кваліфікаційного турніру. Де-факто це може статись, якщо в другому матчі нашої групи збірна Туреччини переграє Болгарію. В такому випадку наша збірна і збірна господарів достроково гарантують собі вихід з групи.

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Саме зі збірною Туреччини наша команда проведе заключний матч групового етапу – він відбудеться 15 серпня.

Пре-кваліфікація Олімпійських Ігор. Чоловіки

Стамбул, Туреччина. Sinan Erdem Arena

Група С. 2-й тур

Ісландія – Україна 69:82 (18:17, 16:26, 16:23, 19:16) / статистика матчу

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Україна: Ковляр 23 + 10 передач – 6 втрат, Кравцов 8 + 9 підбирань, Войналович 18 + 7 підбирань, Бобров 3 + 8 підбирань, Крутоус 2 – старт; Пустовий 13 + 4 підбирання, Зотов 9 + 4 підбирання + 5 передач, Мішула 8 + 9 підбирань.

Нагадаємо, виконавчий комітет Міжнародної федерації баскетболу не допустив збірну Росії до кваліфікації на Олімпіаду-2024.