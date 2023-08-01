Розбещував дитину: Поліція Київщини повідомила про підозру баскетбольному тренеру

Тренер вибудував довірливі стосунки з потерпілою

На Київщині тренер дитячої баскетбольної команди домагався 11-річної школярки. Дівчинка разом з мамою звернулась до Обухівської поліції. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Київщини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«51-річний житель села Підгірці, користуючись довірою батьків, запросив 11-річну дівчинку на озеро. Вигадавши свою гру, тренер з баскетболу заманив школярку на глибину та почав мацати», – зазначили у поліції.

Раніше чоловік працював менеджером з продажів на Одещині, але переїхав на Київщину у 2021 році. Він мав диплом фахівця з фізичної культури та спорту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після переїзду в Київську область звернувся у ліцей в Обухові та на волонтерських засадах запропонував тренувати дитячу команду дівчат з баскетболу.

«Тренер» вибудував довірливі стосунки з потерпілою, зауважують правоохоронці. Ще у травні 2023 року він вперше подзвонив матері дівчинки та запросив її доньку поїхати на озера. Жінка хотіла відмовити: у доньки не було купальника, але чоловік запевнив, що придбає.

«Тренер» ще кілька разів вивозив дівчину на озеро, де домагався її, але вона нічого не розповідала мамі. Під час останньої поїздки на озера, дівчина стала вириватися від тренера в озері, коли він торкався її статевих органів, а по поверненню додому – розповіла мамі.

Наразі правоохоронці встановлюють кількість епізодів та потерпілих від дій «тренера». Варто зазначити, що чоловік – одружений, займається вихованням 10-річного сина дружини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд вже обрав запобіжний захід – домашній арешт. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

У Нацполіції наголосили, що стаття про розбещення малолітньої дитини є важкою. Ускладнює й те, що зловмисник був особою, яка займалась вихованням дітей (тренерством).

Нагадаємо, прокуратура винесла вирок педофілу, який переодягався у лікарку та розбещував малолітніх.