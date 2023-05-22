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Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коханка-баскетболістка та позашлюбні діти: ЗМІ розповіли про таємну сім’ю пропагандиста Соловйова
Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова
фото: theins.ru

У 2017 році Абросімова народила двох дочок у США від Соловйова

Російський пропагандист Володимир Соловйов має таємну родину із двома дітьми від баскетболістки Світлани Абросимової. Про це йдеться у розслідування The Insider.

Як розповідається у розслідуванні, спортсменка володіє 650-метровою віллою в Сочі за півмільярда рублів, проте інформацію про це видалили з Росреєстру. На сусідніх ділянках розташовані будинок подружжя генерала Сергія Суровікіна, будинок сина секретаря Ради безпеки Російської Федерації, а також вілла екскерівника Служби забезпечення діяльності ФСБ. Інформація про господарів цих вілл також була видалена з Росреєстру, у виписках власниками елітної нерухомості названо Російську Федерацію. Встановити, хто є справжніми власниками вілл, розслідувачі змогли за даними забудовника.

«Може, Світлана насправді не лише колишня баскетболістка, а ще надсекретна співробітниця ФСБ чи ГРУ у ранзі генерала? Можливо, вона співробітниця Міноборони і в перерві між веденням ютуб-каналу вона таємно командує дивізіоном на Донбасі? З чого це Світлана Абросімова, яка давно завершила кар'єру спортсменки, так охороняється державою? Чому російська держава буквально прирівняла її до родин Патрушева та Суровікіна?», – зазначають автори матеріалу.

Як стверджують розслідувачі, Світлана Абросімова є коханкою Володимира Соловйова (офіційно він одружений та має вісьмох дітей від різних шлюбів). Це підтверджується даними про спільні поїздки, спільні відвідування лікарів та послуги одного й того ж шофера. У 2017 році Абросімова народила двох дочок у США, їхнє по батькові – Володимирівни. Народжені в США автоматично одержують громадянство цієї країни, але більше того, американський паспорт є і в самої Світлани Абросимової, дані про нього розслідувачі знайшли в базі перельотів.

«Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова, і нам все підтвердили – у нього справді давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросимовою на публіці небагато, але до цього дня він коментує її ігри до баскетболу, кличе в ефіри та репостит пости у соцмережах», – пишуть автори розслідування.

Нагадаємо, колишній співробітник ФСБ Сергій Асташин розповів, як російський пропагандист Володимир Соловйов намагався замовити йому вбивство знаменитого злодія в законі Отарі Квантрішвілі. 

Теги: дружина Володимир Соловйов пропагандист громадянство послуги будинок розслідування держава Міноборони

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