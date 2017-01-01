Жданов: Росія згвалтувала олімпійські цінності. Їй не місце на Іграх

Міністр молоді та спорту України поділився думкою, щодо допуску російських спортсменів до Олімпіади-2018 під нейтральним прапором

Росія згвалтувала олімпійські цінності, тому Їй не місце на Олімпійських іграх. Про це заявив Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який поділився думкою щодо допуску російських спортсменів до Олімпіади-2018 під нейтральним прапором. «Вітаю жорстке рішення МОК, вважаю його справедливим покаранням Росії, яка на державний потік



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Ігор Жданов

Міністр молоді та спорту України поділився думкою, щодо допуску російських спортсменів до Олімпіади-2018 під нейтральним прапором

Росія згвалтувала олімпійські цінності, тому Їй не місце на Олімпійських іграх.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який поділився думкою щодо допуску російських спортсменів до Олімпіади-2018 під нейтральним прапором.

«Вітаю жорстке рішення МОК, вважаю його справедливим покаранням Росії, яка на державний потік поставила вживання допінгу та прикриття цієї антиспортивної діяльності. Особливо цинічними та аморальними слід вважати дії російської влади, що займалася, не лише підміною брудних проб власних спортсменів на Олімпіаді в Сочі, але й намагалася зіпсувати допінг-проби чесних конкурентів, зокрема, української біатлоністки Віти Семеренко», - написав він на власній сторінці у Facabook.

«Національній збірній Росії, ОКР, спортивним функціонерам РФ, які згвалтували олімпійські цінності - не місце на Олімпійських іграх. Усім їм показали червону картку. Це добрий сигнал, що свідчить про реальний процес очищення міжнародного спорту та олімпійського руху від зловживань», - підкреслив Жданов.