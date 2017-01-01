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    РФ хотіла підмінити чисту допінг-пробу української біатлоністки Семеренко

    Інформатор WADA запевняє, що з проханням про підміну допінг-проби українки до нього звернувся екс-заступник міністра спорту Росії
    Російська влада вимагала від Григорія Родченкова підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко. Про це колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує DW. За словами Родченкова, з проханням про підміну допінг-проби
    • Сьогодні, 05:58
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    Валентина Семеренко
    Валентина Семеренко

    Інформатор WADA запевняє, що з проханням про підміну допінг-проби українки до нього звернувся екс-заступник міністра спорту Росії

    Російська влада вимагала від Григорія Родченкова підмінити допінг-пробу української біатлоністки Віти Семеренко.

    Про це колишній глава Московської антидопінгової лабораторії і інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує DW.

    За словами Родченкова, з проханням про підміну допінг-проби українки на змаганнях в Москві незадовго до Олімпіади в Сочі до нього звернувся колишній заступник міністра спорту Росії Юрій Нагорних.

    Інформатор WADA зазначив, що відмовився це зробити: «Я не міг так вчинити з невинною спортсменкою. За час роботи я міняв чимало позитивних допінг-проб на чисті, але не навпаки».

    Родченков зазначив, що Семеренко і інші українські біатлоністки представляли найбільш серйозну загрозу для російської естафетної команди під час Олімпійських ігор в Сочі.

    У підсумку Віта Семеренко завоювала олімпійське золото в естафеті. Російські спортсменки посіли друге місце, проте пізніше вони були позбавлені цієї нагороди після повторного огляду допінг-проб.

    Інформатор WADA також розповів в інтерв'ю про участь в підміні допінг-проб на Олімпійських іграх в Сочі нинішнього глави Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександра Кравцова. Так, особистий автомобіль Кравцова нібито використовувався для перевезення чистих допінг-проб.

    Раніше повідомлялося, що віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.

    Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко отримає срібло Олімпіади-2014 замість дискваліфікованої росіянки Вілухіної.

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    Росія допінг біатлон WADA Україна
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