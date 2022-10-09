Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників

На Євро-2024 вийдуть по 2 команди з кожної групи

Сьогодні, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024.

Збірна України потрапила до групи С.

Суперниками нашої команди будуть:

Англія

Італія

Північна Македонія

Мальта

На Євро-2024 вийдуть по 2 команди з кожної групи. Ще три путівки буде розіграно через плей-оф.

Відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.