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Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: Україна дізналася суперників
Фінальна частина Євро-2024 відбудеться у Німеччині

На Євро-2024 вийдуть по 2 команди з кожної групи

Сьогодні, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні (Німеччина) відбудеться жеребкування кваліфікаційного етапу Чемпіонату Європи з футболу-2024.

Збірна України потрапила до групи С. 

Суперниками нашої команди будуть:

  • Англія
  • Італія
  • Північна Македонія 
  • Мальта

На Євро-2024 вийдуть по 2 команди з кожної групи. Ще три путівки буде розіграно через плей-оф.

Відбір на Євро-2024 пройде з березня по листопад 2023 року. Фінальна частина турніру відбудеться у червні/липні 2024 року. 

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт. 

Нагадаємо, Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресорки не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині. 

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Німеччина жеребкування

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