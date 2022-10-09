Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
Члени УЄФА схвалили збереження формату Євро за участю 24 команд

Жіноче Євро, як і раніше, проводитимуть серед 16 команд

У штаб-квартирі УЄФА ухвалили рішення не збільшувати кількість учасників чемпіонату Європи з футболу, повідомляє Sky Sports.

В Спілці європейських футбольних асоціацій вважають, що надання місць для більш ніж половини з 55 країн-членів асоціації у турнірі, що проходить раз в 4 роки, знецінило б кваліфікацію до нього або потребувало б перегляду формату, щоб матчі залишалися привабливими.

Члени УЄФА схвалили збереження формату Євро за участю 24 команд. Цю пропозицію тепер передадуть комітету національних збірних для затвердження виконавчим комітетом керівного органу.

Жіноче Євро, як і раніше, проводитимуть серед 16 команд, оскільки УЄФА намагається розширити цю подію в комерційному плані.

Нагадаємо, що раніше чемпіонати Європи проходили за участю 16 команд, а починаючи з Євро-2016 у турнірі беруть участь 24 команди.

Україна виступала у трьох фінальних частинах Євро – у 2012, 2016 та у 2021 роках.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 жовтня, відбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2024.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА жеребкування

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 1700 уболівальників «Ліверпуля» подадуть до суду на УЄФА
Понад 1700 уболівальників «Ліверпуля» подадуть до суду на УЄФА
24 вересня, 04:56
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй УЄФА
Збірна України розгромно програла Шотландії у Лізі націй УЄФА
21 вересня, 23:59
Україна, Португалія та Іспанія організовують спільну заявку на проведення ЧС-2030
Україна подає заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році
5 жовтня, 16:43

Новини

УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Під Херсоном загинув чемпіон Європи з плавання у ластах Дмитро Захарчук
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись
Жеребкування кваліфікації Євро-2024: де і коли дивитись
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі
Окупанти обстріляли двір гравця «Динамо» у Запоріжжі
Допомога для перемоги – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ у вересні
Допомога для перемоги – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ у вересні
«Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів
«Шахтар» дав бій «Реалу» у виїзному матчі Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
351K
Власник фури, яка вибухнула на Кримському мосту, записав звернення
138K
Вибух на Кримському мосту. «Південь» звернувся до українців із попередженням
58K
Сьогодні Кримський міст зробив Шойгу найщасливішою людиною
32K
«Усе вказує на російський слід»: Подоляк про вибух на Кримському мосту
15K
Чому Путін напав на Україну? Трамп зробив шокуючу заяву
13K
10 причин, чому Путін скоро втратить владу

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Вчора, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Вчора, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вчора, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Вчора, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Вчора, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту