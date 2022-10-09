УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд

Жіноче Євро, як і раніше, проводитимуть серед 16 команд

У штаб-квартирі УЄФА ухвалили рішення не збільшувати кількість учасників чемпіонату Європи з футболу, повідомляє Sky Sports.

В Спілці європейських футбольних асоціацій вважають, що надання місць для більш ніж половини з 55 країн-членів асоціації у турнірі, що проходить раз в 4 роки, знецінило б кваліфікацію до нього або потребувало б перегляду формату, щоб матчі залишалися привабливими.

Члени УЄФА схвалили збереження формату Євро за участю 24 команд. Цю пропозицію тепер передадуть комітету національних збірних для затвердження виконавчим комітетом керівного органу.

Жіноче Євро, як і раніше, проводитимуть серед 16 команд, оскільки УЄФА намагається розширити цю подію в комерційному плані.

Нагадаємо, що раніше чемпіонати Європи проходили за участю 16 команд, а починаючи з Євро-2016 у турнірі беруть участь 24 команди.

Україна виступала у трьох фінальних частинах Євро – у 2012, 2016 та у 2021 роках.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 жовтня, відбудеться жеребкування кваліфікації Євро-2024.