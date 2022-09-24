Понад 1700 уболівальників «Ліверпуля» подадуть до суду на УЄФА

Поліція, намагаючись запобігти заворушенням за участю вболівальників, не пустила на трибуни безліч людей зі справжніми квитками на гру

Понад 1700 уболівальників англійського «Ліверпуля» подадуть позови до суду до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через наслідки заворушень під час фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє «Бі-бі-сі».

Перед грою поліція, намагаючись запобігти заворушенням за участю вболівальників, застосувала сльозогінний газ, а також не пустила на трибуни безліч людей зі справжніми квитками на гру. За підсумками інцидентів було затримано понад 100 людей.

Як стверджують адвокати постраждалих, клієнтам було завдано великої фізичної та моральної шкоди, оскільки УЄФА не змогла забезпечити безпеку глядачів.

Нагадаємо, що матч між мадридським «Реалом» та «Ліверпулем» пройшов у передмісті Парижа 28 травня. Початок зустрічі було відкладено через те, що Ліверпуль не зміг вчасно прибути на стадіон через пробку.

До того ж французька поліція не змогла впоратися із допуском уболівальників. Фанати у кількості близько 15 тис. людей намагалися без квитків потрапити на стадіон. Поліція застосувала проти вболівальників англійської команди, які перебували за межами стадіону, сльозогінний газ. Повідомлялося, що серед інших постраждали брат захисника Ліверпуля Жоеля Матіпа з вагітною дружиною.

Зустріч між командами завершилася перемогою іспанської команди із рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Вінісіуса.