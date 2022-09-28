Збірна України зіграла внічию з командою Шотландії в матчі Ліги Націй

Україна залишається у дивізіоні «В» ще на сезон

Збірна України зіграла внічию з командою Шотландії в матчі 6-го туру Ліги Націй, що не дозволило «синьо-жовтим» вийти в дивізіон «А» Ліги Націй. Про це повідомляє «Суспільне».

До трьох заключних матчів поточного розіграшу Україна підходила в статусі лідера «B1». Проте вже в перенесеному матчі 2-го туру розгромно програла Шотландії (0:3), втративши перше місце квартету.

У п'ятому турі обидві команди не робили одна одній поступок, набравши по три очки. Україна в Єревані розгромила Вірменію (5:0), а шотландці здобули вольову перемогу над Ірландією (2:1).

Відтак доля першого місця групи «В1» вирішувалася саме в очній зустрічі команд. На тлі повномасштабної війни «синьо-жовті» як номінальні господарі приймали нещодавних суперників у польському Кракові.

В першому таймі Україна та Шотландія голів не забивали. Натомість у другій 45-хвилинці контроль над м'ячем захопили гості, що не заважало підопічним Петракова створювати власні моменти біля воріт суперника.

У другому таймі свої удари по воротах шотландців виконували Данило Ігнатенко та Михайло Мудрик. Проте жодна з атак господарів не закінчилася необхідним для здобуття трьох очок голом. Нічия - Україна залишається у дивізіоні «В» ще на сезон.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу виходить до фінальної частини чемпіонату Європи (U21) 2023.