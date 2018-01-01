  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Жіноча збірна України з біатлону зберегла позиції у Кубку націй після естафети у Рупольдингу

    Однак, в заліку естафетних гонок Україна втратила одну позицію
    У суботу, 13 січня, в Рупольдингу відбулася жіноча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу. Збірна України у складі Валі Семеренко, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної змогла показати лише 11-й результат. Перемогла у гонці команда Німеччини. У підсумку після цієї гонки жіноча збірна України залишилася на третьому місці в
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 16:54
    • Розсилка
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото:&nbsp;АТН
    Жіноча збірна України з біатлону. Фото: АТН

    Однак, в заліку естафетних гонок Україна втратила одну позицію

    У суботу, 13 січня, в Рупольдингу відбулася жіноча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу.

    Збірна України у складі Валі Семеренко, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної змогла показати лише 11-й результат. Перемогла у гонці команда Німеччини.

    У підсумку після цієї гонки жіноча збірна України залишилася на третьому місці в Кубку націй, однак команда переслідувач з Італії скоротила відрив до 160 очок.

    Залік Кубка націй

    1. Німеччина - 3950.0
    2. Франція - 3583.0
    3. Україна - 3491.0
    4. Італія - 3336.0
    5. Швеція - 3248.0

    Залік естафетних гонок

    1. Німеччина - 174
    2. Франція - 140
    3. Швеція - 130
    4. Україна - 124
    5. Росія - 122

    біатлон Збірна України Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ