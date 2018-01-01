Жіноча збірна України з біатлону зберегла позиції у Кубку націй після естафети у Рупольдингу
- Сьогодні, 16:54
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Жіноча збірна України з біатлону. Фото: АТН
Однак, в заліку естафетних гонок Україна втратила одну позицію
У суботу, 13 січня, в Рупольдингу відбулася жіноча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу.
Збірна України у складі Валі Семеренко, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної змогла показати лише 11-й результат. Перемогла у гонці команда Німеччини.
У підсумку після цієї гонки жіноча збірна України залишилася на третьому місці в Кубку націй, однак команда переслідувач з Італії скоротила відрив до 160 очок.
Залік Кубка націй
1. Німеччина - 3950.0
2. Франція - 3583.0
3. Україна - 3491.0
4. Італія - 3336.0
5. Швеція - 3248.0
Залік естафетних гонок
1. Німеччина - 174
2. Франція - 140
3. Швеція - 130
4. Україна - 124
5. Росія - 122