Жіноча збірна України з біатлону зберегла позиції у Кубку націй після естафети у Рупольдингу

Однак, в заліку естафетних гонок Україна втратила одну позицію

У суботу, 13 січня, в Рупольдингу відбулася жіноча естафетна гонка в рамках п'ятого етапу Кубка світу. Збірна України у складі Валі Семеренко, Юлії Джими, Віти Семеренко та Анастасії Меркушиної змогла показати лише 11-й результат. Перемогла у гонці команда Німеччини. У підсумку після цієї гонки жіноча збірна України залишилася на третьому місці в