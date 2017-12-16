Жіночу естафету в Рупольдингу виграла збірна Німеччини, Україна за межами топ-10

Українки провалилися у своїй коронній дисципліні

У суботу, 13 січня, у німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета в межах п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, але збірна Україна знову не змогла поборотися за медалі. Якщо в естафеті на етапі в Обергофі українки фінішували п'ятими, то в Рупольдингу для наших дівчат гонка взагалі видалася невдалою - українки не потрапили навіть у

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Фото: IBU

Українки провалилися у своїй коронній дисципліні

У суботу, 13 січня, у німецькому Рупольдингу відбулася жіноча естафета в межах п'ятого етапу Кубка світу з біатлону. На жаль, але збірна Україна знову не змогла поборотися за медалі. Якщо в естафеті на етапі в Обергофі українки фінішували п'ятими, то в Рупольдингу для наших дівчат гонка взагалі видалася невдалою - українки не потрапили навіть у топ-10.

Українська збірна виступала дещо в експериментальному складі. Так, вперше у заявку збірної на естафету не потрапила Олена Підгрушна, її на четвертому етапі змінювала молода Анастасія Меркушина. На перших трьох етапах бігли Валя Семеренко, Юлія Джима та Віта Семеренко. На старті гонки нічого не віщувало біди, Валя трималася у групі лідерів до першого вогневого рубежу, а потім почалося.. Українська біатлоністка тільки сьомим патроном змогла закрити всі мішені. Та і провела на стійці Валя доволі багато часу, як результат - 14 позиція і 40 секунд відставання від лідируючої італійки Вітоцці.

На стійці ситуація була трохи краще, з шести патронів Валя закрила всі мішені, однак відставання від лідера було вже 50 секунд, у підсумку Семеренко втратила ще одну позицію і передала естафету Юлії Джимі 15-ю. При всій повазі до Джими, Юлія видала певно найгірший етап серед всіх українок. На обох вогневих рубежах вона використала по два додаткових патрони, а з ходом на трасі взагалі була біда. Навіть збірні Японії та Канади, які мали по колу штрафу, були вище за Україну, яка на той момент йшла вже 18-ю! Можливо, тут певні претензії можна висловити до сервісменів, адже ходом українки програвали дуже багато. У підсумку Джима передала естафету Віті 18-ю.

Віта Семеренко дещо виправила ситуацію, відіграла кілька позицій, однак відставання від лідерів ставало все більше. На лежці українка використала сім патронів, однак на стійці виправилася і використала лише один додатковий патрон. Семеренко доволі непогано додала у швидкості і змогла відіграти цілих сім позицій, передавши естафету Меркушеній 11-ю. Настя, як то кажуть, каші не зіпсувала. Певно це був найкращий етап у виконанні збірної у сьогоднішній гонці. Меркушина першою серед всіх наших спортсменок змогла закрити п'ять мішеней з п'яти патронів та до останнього конкурувала з канадкою Крофорд за 10-ту сходинку.

Однак на стійці Розанна відпрацювала швидше та випередила українку на 11-ть секунд. Настя до останнього боролася за потрапляння у топ-10, однак у підсумку програла канадській спортсменці кілька секунд.

Перемогу ж святкувала команда Німеччини, яка на останньому етапі влаштувала зарубу з командою Італії, яка у свою всю гонку трималася у групі лідерів. Втім, на останньому етапі після стійки Дальмайєр просто з'їла Федеріку Санфіліппо і привезла італійській спортсменці на фініші майже три секунди. Знову здивувала команда Швеції, яка стала бронзовим призером. У квіти також потрапили команди Норвегії та Польщі. Як результат збірна України програла 2 хвилини 13 секунд Німеччині.

Зазначимо, що це найгірший результат нашої команди в жіночій естафеті з 2010 року - в тому ж Рупольдингу Оксана Яковлева, Людмила Писаренко, Ніна Карасевич і Інна Супрун фінішували на 12-й сходинці.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Рупольдингу, Німеччина

Жіноча естафета, 4х6 км

1. Німеччина (0+9) 1:08:47.0

2. Італія (0+3) +2.9

3. Швеція (0+5) +17.2

4. Норвегія (0+9) +23.1

5. Польща (0+5) +24.5

...

11. Україна (0+12) +2:13.7

(3-1).Валентина Семеренко (0+2) (0+1) (15) +52.2

(3-2).Юлія Джима (0+2) (0+3) (18) +2:14.2

(3-3).Віта Семеренко (0+2) (0+1) (11) +2:07.2

(3-4).Анастасія Меркушина (0+0) (0+1) (11) +2:13.7