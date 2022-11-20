Жіноча збірна України з гандболу отримала чудовий шанс потрапити на Чемпіонат світу

Українки зіграють з Північною Македонією у плей-оф відбору на Чемпіонат світу

У словенській Любляні відбулося жеребкування другого етапу відбору на Чемпіонат світу з гандболу серед жінок.

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Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у результаті цього жеребкування Україні, вперше за останній час, дуже серйозно пощастило з суперником.

Наші дівчата у квітневих матчах (7/8 квітня 2023 року – перший матч, 11/12 квітня 2023-го – другий) зустрінуться з македонками, які провели невдалий Чемпіонат Європи та посіли там останнє місце.

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Українки лише двічі у своїй історії зустрічалися з представницями цієї країни: у далекому 2009 році на Чемпіонаті світу зіграли внічию (29-29), а у 2012-му наші гандболістки здобули перемогу (34-29).

Інші пари другого раунду відбору (нагадаємо, що переможці стикових матчів зіграють на Чемпіонаті світу):