Жіноча збірна України з гандболу отримала чудовий шанс потрапити на Чемпіонат світу
Українки зіграють з Північною Македонією у плей-оф відбору на Чемпіонат світу
У словенській Любляні відбулося жеребкування другого етапу відбору на Чемпіонат світу з гандболу серед жінок.
Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у результаті цього жеребкування Україні, вперше за останній час, дуже серйозно пощастило з суперником.
Наші дівчата у квітневих матчах (7/8 квітня 2023 року – перший матч, 11/12 квітня 2023-го – другий) зустрінуться з македонками, які провели невдалий Чемпіонат Європи та посіли там останнє місце.
Українки лише двічі у своїй історії зустрічалися з представницями цієї країни: у далекому 2009 році на Чемпіонаті світу зіграли внічию (29-29), а у 2012-му наші гандболістки здобули перемогу (34-29).
Інші пари другого раунду відбору (нагадаємо, що переможці стикових матчів зіграють на Чемпіонаті світу):
- Туреччина – Сербія
- Румунія – Португалія
- Ісландія – Угорщина
- Польща – Косово
- Італія – Словенія
- Німеччина – Греція
- Швейцарія – Чехія
- Австрія – Іспанія
- Словаччина – Хорватія
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