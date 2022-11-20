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Жіноча збірна України з гандболу отримала чудовий шанс потрапити на Чемпіонат світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Жіноча збірна України з гандболу отримала чудовий шанс потрапити на Чемпіонат світу
Нашим дівчатам пощастило з майбутніми суперницями
фото: Федерація гандболу України

Українки зіграють з Північною Македонією у плей-оф відбору на Чемпіонат світу

У словенській Любляні відбулося жеребкування другого етапу відбору на Чемпіонат світу з гандболу серед жінок.

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, у результаті цього жеребкування Україні, вперше за останній час, дуже серйозно пощастило з суперником.

Наші дівчата у квітневих матчах (7/8 квітня 2023 року – перший матч, 11/12 квітня 2023-го – другий) зустрінуться з македонками, які провели невдалий Чемпіонат Європи та посіли там останнє місце.

Українки лише двічі у своїй історії зустрічалися з представницями цієї країни: у далекому 2009 році на Чемпіонаті світу зіграли внічию (29-29), а у 2012-му наші гандболістки здобули перемогу (34-29).

Інші пари другого раунду відбору (нагадаємо, що переможці стикових матчів зіграють на Чемпіонаті світу):

  • Туреччина – Сербія
  • Румунія – Португалія
  • Ісландія – Угорщина
  • Польща – Косово
  • Італія – Словенія
  • Німеччина – Греція
  • Швейцарія – Чехія
  • Австрія – Іспанія
  • Словаччина – Хорватія
Теги: чемпіонат світу жеребкування гандбол

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