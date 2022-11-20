Сьогодні стартує Чемпіонат світу з футболу: графік трансляцій матчів першого туру
Традиційно чемпіонат стартуватиме за участі господарів турніру, збірної Катару, якій протистоятиме збірна Еквадору
Матч-відкриття Катар – Еквадор стане єдиним поєдинком у неділю, початок о 18:00. Коментуватиме матч Андрій Столярчук. Про це повідомляє «Главком».
Перед початком матчу дивіться церемонію відкриття Чемпіонату світу о 16:45 (попередній час), а також передматчеву студію
До вашої уваги графік трансляцій всіх матчів першого туру:
20 листопада
18:00. Катар – Еквадор (група A)
21 листопада
15:00. Англія – Іран (група B)
21:00. США – Уельс (група B)
Матч Сенегал – Нідерланди дивіться у відкладеному показі о 23:50 на «Суспільне Львів» та інших місцевих каналах «Суспільного Мовлення» (група A)
22 листопада
12:00. Аргентина – Саудівська Аравія (група C)
15:00. Данія – Туніс (група D)
18:00. Мексика – Польща (група C)
21:00. Франція – Австралія (група D)
23 листопада
12:00. Марокко – Хорватія (група F)
15:00. Німеччина – Японія (група E)
18:00. Іспанія – Коста-Рика (група E)
21:00. Бельгія – Канада (група F)
24 листопада
12:00. Швейцарія – Камерун (група G)
15:00. Уругвай – Республіка Корея (група H)
18:00. Португалія – Гана (група H)
Матч Бразилія – Сербія (група G) дивіться у відкладеному показі о 23:50 на «Суспільне Львів» та інших місцевих каналах «Суспільного Мовлення».
Також на сайті «Суспільне Спорт» можна дивитися всі поєдинки турніру у записі.
Зазначимо, «Суспільний мовник» транслюватиме всі 64 матчі турніру – 46 наживо та 18 у записі. Всі прямі трансляції також можна слухати на «Радіо Промінь». Чемпіонат світу у Катарі-2022 триватиме з 20 листопада по 18 грудня.
На період трансляції Чемпіонату світу з футболу час та тривалість проєкту «Суспільне.Спротив» на «Суспільне Львів» та інших місцевих телеканалах може бути змінений. Стежте за телепрограмою та анонсами на офіційних сайтах «Суспільного».
Нагадаємо, «Суспільне Мовлення» – офіційний транслятор Чемпіонату світу з футболу-2022. «Радіо Промінь» – офіційний радіопартнер Чемпіонату світу з футболу-2022.
Раніше повідомлялось, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.
Також стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.
Нагадаємо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.
Відзначимо, президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.
До слова, УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.
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