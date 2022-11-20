Сьогодні стартує Чемпіонат світу з футболу: графік трансляцій матчів першого туру

Традиційно чемпіонат стартуватиме за участі господарів турніру, збірної Катару, якій протистоятиме збірна Еквадору

Матч-відкриття Катар – Еквадор стане єдиним поєдинком у неділю, початок о 18:00. Коментуватиме матч Андрій Столярчук. Про це повідомляє «Главком».

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Перед початком матчу дивіться церемонію відкриття Чемпіонату світу о 16:45 (попередній час), а також передматчеву студію

До вашої уваги графік трансляцій всіх матчів першого туру:

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20 листопада

18:00. Катар – Еквадор (група A)

21 листопада

15:00. Англія – Іран (група B)

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21:00. США – Уельс (група B)

Матч Сенегал – Нідерланди дивіться у відкладеному показі о 23:50 на «Суспільне Львів» та інших місцевих каналах «Суспільного Мовлення» (група A)

22 листопада

12:00. Аргентина – Саудівська Аравія (група C)

15:00. Данія – Туніс (група D)

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18:00. Мексика – Польща (група C)

21:00. Франція – Австралія (група D)

23 листопада

12:00. Марокко – Хорватія (група F)

15:00. Німеччина – Японія (група E)

18:00. Іспанія – Коста-Рика (група E)

21:00. Бельгія – Канада (група F)

24 листопада

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12:00. Швейцарія – Камерун (група G)

15:00. Уругвай – Республіка Корея (група H)

18:00. Португалія – Гана (група H)

Матч Бразилія – Сербія (група G) дивіться у відкладеному показі о 23:50 на «Суспільне Львів» та інших місцевих каналах «Суспільного Мовлення».

Також на сайті «Суспільне Спорт» можна дивитися всі поєдинки турніру у записі.

Зазначимо, «Суспільний мовник» транслюватиме всі 64 матчі турніру – 46 наживо та 18 у записі. Всі прямі трансляції також можна слухати на «Радіо Промінь». Чемпіонат світу у Катарі-2022 триватиме з 20 листопада по 18 грудня.

На період трансляції Чемпіонату світу з футболу час та тривалість проєкту «Суспільне.Спротив» на «Суспільне Львів» та інших місцевих телеканалах може бути змінений. Стежте за телепрограмою та анонсами на офіційних сайтах «Суспільного».

Нагадаємо, «Суспільне Мовлення» – офіційний транслятор Чемпіонату світу з футболу-2022. «Радіо Промінь» – офіційний радіопартнер Чемпіонату світу з футболу-2022.

Раніше повідомлялось, що Катар витратив на організацію мундіалю шалені гроші.

Також стало відомо, хто в Україні транслюватиме Чемпіонат світу з футболу.

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Нагадаємо, що Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу.

Відзначимо, президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

До слова, УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.

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