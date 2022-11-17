У боях під Бахмутом загинув чемпіон України з гандболу
У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей
Ексгравець гандбольного «Шахтаря» Євген Колесніченко загинув у боях під Бахмутом. Про це повідомляє Федерація гандболу України.
Він служив у штурмовому підрозділі. 24 лютого він пішов до Київської тероборони, а потім опинився на фронті.
Євген був майстром спорту з гандболу, а усі свої головні трофеї здобув у складі донецького «Шахтаря», який у 1996-му був перейменований на «Шахтар-Академію», і тричі вигравав чемпіонат України. У складі «помаранчево-чорних» він тренувався під керівництвом Івана Фучеджі.
У Євгена залишилися дружина Євгенія і троє дітей.
За інформацією міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта 154 українських спортсмени загинули внаслідок російського повномасштабного вторгнення.
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