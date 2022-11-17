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Абсолютний чемпіон світу хоче вийти в ринг з Ломаченком

Юрій Лящук
glavcom.ua
Абсолютний чемпіон світу хоче вийти в ринг з Ломаченком
Ломаченко отримає шанс стати абсолютним чемпіоном світу
фото з відкритих джерел

Василь Ломаченко та Девін Хейні бажають провести між собою поєдинок

Промоутер Боб Арум розповів, що Василь Ломаченко (16 перемог 2 поразки, 11 нокаутів) хоче провести наступний бій проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (29 перемог 0 поразок, 15 нокаутів). Про це повідомляє Вoxingscene.

«Лома хоче, щоб цей бій був наступним. Егіс Клімас хоче його наступним. І Білл Хейні хоче провести цей бій.

Я хотів би організовувати якомога менше боїв з оплатою за перегляд. Тому що я справді вірю, що проводити бої з платою за перегляд нерозумно. Деяким людям це може бути важко. Це нерозумно робити, оскільки люди не купують перегляд боїв. І це коштує великих грошей. Навіть якщо бійці не мають гарантій, вони потім ненавидять вас, тому що вони не заробили грошей. Я думаю, що це проблема, з якою стикається Хеймон.

Піратство безумовно негативно впливає на PPV (плата за перегляд – «Главком»). Але я думаю, принаймні з того, що кажуть нам кабельні компанії та супутникові провайдери, що після пандемії люди не хочуть запрошувати натовп у свій дім. Вони не хочуть влаштовувати великі вечірки на 25 або 30 людей. До пандемії люди використовували ці події з оплатою за перегляд, щоб розважитися.

І якби в їхньому домі було хоча б 20 людей, щоб дивитися бій, вони б не думали про піратство, тому що їм не хотілося б осоромитися, якби сигнал пропав. Отже, вони були б готові вкласти гроші в оплату за перегляд. Особливо це стосується латиноамериканців, вони так розважалися.

Але після пандемії люди не бажають, щоб у їхніх будинках збиралася велика кількість людей. І це те, що справді вбило бізнес, тому що ми не можемо взяти 70 доларів з хлопця, який сидить вдома, щоб дивитися це.

Це ні для кого не має економічного сенсу. Навіть якщо це 80 доларів, це невелика сума, якщо у вас 20 людей. Тож, поки ми не з’ясуємо, як представити ці події не на традиційній платформі з оплатою за перегляд, а іншим способом, ми завжди потерпатимемо невдачу», – сказав Арум.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

Раніше повідомлялось, що навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.

Читайте також: Промоутер Ломаченка планує організувати супербій для українця
Теги: Боб Арум бокс Василь Ломаченко

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