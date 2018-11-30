  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах

    • Розсилка
    Жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах
    Фото з сайту ФРУ

    Українки зазнали двох поразок у двох матчах

    У першому поєдинку міжнародного турніру з регбі-7 Dubai Rugby Sevens 2018 у Дубаї (ОАЕ) жіноча збірна України зазнала поразки від «Дельтадрон Тукс» з Південної Африки.

    Підсумковий рахунок зустрічі був 0:22, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

    Наступним суперником «синьо-жовтих» була команда Японії.

    Підопічні В’ячеслава Козьменка й у цій грі першого етапу поступилися. Японській команді вони програли 10:34.

    Таким чином, українки посіли третє місце у групі В.

    Зазначається, що нашій дружині, як і всім іншим учасникам групи, була зарахована технічна перемога (20:0) у поєдинках проти збірної Польщі, яка в останній момент відмовилася від участі у цьогорічному турнірі.

    Першим у даному квартеті фінішував «Дельтадрон Тукс», який обіграв японок у матчі лідерів з рахунком 24:12.

    Тепер збірна України змагатиметься за 9-16 місця.

    Збірна України регбі ОАЕ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ