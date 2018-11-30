Жіноча збірна України з регбі-7 невдало стартувала на турнірі в Еміратах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з сайту ФРУ

Українки зазнали двох поразок у двох матчах

У першому поєдинку міжнародного турніру з регбі-7 Dubai Rugby Sevens 2018 у Дубаї (ОАЕ) жіноча збірна України зазнала поразки від «Дельтадрон Тукс» з Південної Африки.

Підсумковий рахунок зустрічі був 0:22, інформує офіційний сайт Федерації регбі України.

Наступним суперником «синьо-жовтих» була команда Японії.

Підопічні В’ячеслава Козьменка й у цій грі першого етапу поступилися. Японській команді вони програли 10:34.

Таким чином, українки посіли третє місце у групі В.

Зазначається, що нашій дружині, як і всім іншим учасникам групи, була зарахована технічна перемога (20:0) у поєдинках проти збірної Польщі, яка в останній момент відмовилася від участі у цьогорічному турнірі.

Першим у даному квартеті фінішував «Дельтадрон Тукс», який обіграв японок у матчі лідерів з рахунком 24:12.

Тепер збірна України змагатиметься за 9-16 місця.