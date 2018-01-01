Журналістів Reuters не допустять на церемонію відкриття Олімпіади-2018
- Сьогодні, 21:59
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Агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету
Агентству Reuters відмовили в доступі до церемонії відкриття зимової Олімпіади-2018 у Пхьончхані через те, що журналісти оприлюднили фото з репетицій олімпійських ігор.
Про це повідомляє Yonhap.
Зазначається, що агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету.
Reuters раніше оприлюднило фото з репетицій, на яких зафіксовано запалювання олімпійського вогню.
Пізніше журналісти видалили фото після реакції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і оргкомітету Пхьончхану.
В результаті цього МОК наклав санкції на Reuters, «відхиливши видачу перепусток на зйомки церемонії відкриття».
Нагадаємо, МОК може не допустити до Олімпіади-2018 усіх російських спортсменів, які виступали у Сочі-2014.
А раніше у МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів.