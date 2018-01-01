Журналістів Reuters не допустять на церемонію відкриття Олімпіади-2018

Агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету

Агентству Reuters відмовили в доступі до церемонії відкриття зимової Олімпіади-2018 у Пхьончхані через те, що журналісти оприлюднили фото з репетицій олімпійських ігор. Про це повідомляє Yonhap. Зазначається, що агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету. Reuters раніше оприлюднило фото з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зимові Олімпійські ігри у Пхьончхані

Агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету

Агентству Reuters відмовили в доступі до церемонії відкриття зимової Олімпіади-2018 у Пхьончхані через те, що журналісти оприлюднили фото з репетицій олімпійських ігор.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що агентство оприлюднило світлини без дозволу олімпійського оргкомітету.

Reuters раніше оприлюднило фото з репетицій, на яких зафіксовано запалювання олімпійського вогню.

Пізніше журналісти видалили фото після реакції Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і оргкомітету Пхьончхану.

В результаті цього МОК наклав санкції на Reuters, «відхиливши видачу перепусток на зйомки церемонії відкриття».

Нагадаємо, МОК може не допустити до Олімпіади-2018 усіх російських спортсменів, які виступали у Сочі-2014.

А раніше у МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів.