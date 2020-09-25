Зінченко може продовжити кар’єру в «Барселоні»



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Зінченко може об'єнатися в одній команді з Ліонелем Мессі Instagram Зінченка

В кар’єрі українця може з’явитися новий виток розвитку

Представник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може перебратися в стан іспанської «Барселони».

За повідомленнями журналіста Джанлуїджі Лонгара, каталонці мають намір взяти в оренду українця на один рік і вже розпочали переговори з «городянами».

Раніше повідомлялося, що «містяни» можуть включити Зінченко в операцію з переходу центрбека «Наполі» Каліду Кулібалі. Агент українця заявляв, що футболіст готовий вислухати пропозицію від клубу Серії А.

У минулому сезоні український півзахисник провів 19 матчів, в яких жодного разу не забив і не зробив результативних передач, зате отримав одну червону картку. Натомість у нинішній кампанії Зінченко жодного разу не потрапив в заявку в обох матчах «Манчестер Сіті» через м'язову травму.

Крім того зазначимо, що контракт Зінченка з «Манчестер Сіті» діє до літа 2024-го, нинішня ціна за даними Transfermarkt складає 24 млн євро.

Також додамо, свого часу Зінченко встиг пограти за «ПСВ» і російську «Уфу».