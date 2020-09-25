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    Зінченко може продовжити кар’єру в «Барселоні»

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    Зінченко може об'єнатися в одній команді з Ліонелем Мессі&nbsp; - Зінченко може продовжити кар’єру в «Барселоні»
    Зінченко може об'єнатися в одній команді з Ліонелем Мессі 
    Instagram Зінченка

    В кар’єрі українця може з’явитися новий виток розвитку

    Представник збірної України та «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко може перебратися в стан іспанської «Барселони».

    За повідомленнями журналіста Джанлуїджі Лонгара, каталонці мають намір взяти в оренду українця на один рік і вже розпочали переговори з «городянами».

    Раніше повідомлялося, що «містяни» можуть включити Зінченко в операцію з переходу центрбека «Наполі» Каліду Кулібалі. Агент українця заявляв, що футболіст готовий вислухати пропозицію від клубу Серії А.

    У минулому сезоні український півзахисник провів 19 матчів, в яких жодного разу не забив і не зробив результативних передач, зате отримав одну червону картку. Натомість у нинішній кампанії Зінченко жодного разу не потрапив в заявку в обох матчах «Манчестер Сіті» через м'язову травму.

    Крім того зазначимо, що контракт Зінченка з «Манчестер Сіті» діє до літа 2024-го, нинішня ціна за  даними Transfermarkt складає 24 млн євро.

    Також додамо, свого часу Зінченко встиг пограти за «ПСВ» і російську «Уфу».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Зінченко ФК Манчестер Сіті ФК Барселона ФК Наполі Каліду Кулібалі ПСВ (Ейндховен) ФК «Уфа»
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