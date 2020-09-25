Шовковський, Маркевич, Шевчук та інші. Українські спеціалісти отримали PRO-дипломи УЄФА



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Нові власники PRO-дипломів УЄФА Світлина - УАФ

Низка українських фахівців отримали тренерські дипломи

У Будинку футболу відбулося урочисте вручення PRO-дипломів УЄФА, в якому взяв участь перший віце-президент УАФ, віце-президент АВФУ Анатолій Дем’яненко.

Після проходження повного курсу навчання (2018—2020) дипломи отримали: Анатолій Безсмертний, Олександр Грицай, Андрій Донець, Михайло Дячук-Ставицький, Наталія Зінченко, Володимир Ковалюк, Руслан Костишин, Артем Куслій, Сергій Літовченко, Олег Мазуренко, Остап Маркевич, Руслан Мостовой, Сергій Назаренко, Віктор Пищев, Гліб Платов, Олександр Поклонський, Андрій Ущаповський, Олександр Фундерат, Олександр Чижевський, В'ячеслав Шевчук та Олександр Шовковський.

«Час пливе повільно, але пролітає дуже швидко! Два роки тому ми почали своє навчання, в першу чергу за для того, щоб отримати такі важливі й необхідні знання і вдруге, вже мати можливість працювати головними тренерами. До зустрічі на футбольних полях!» — написав Шовковський в Instagram.

Додамо, що ліцензія UEFA Pro необхідна для тренування команд на рівні елітних дивізіонів Європи, а також єврокубків.

Джерело: УАФ