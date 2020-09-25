Мессі та Неймар піддали критиці керівництво «Барселони» через продаж Суареса



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Мессі та Суарес виступали разом за каталонський клуб шість сезонів Instagram Мессі

На думку зоряних гравців, Суарес не заслуговував на таке завершення виступів у каталонській команді

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі та колишній форвард «блаугранос» Неймар розкритикували керівництво команди за дії керівництва клубу пов’язані із рішенням розлучитися із форвардом Луїсом Суаресом.

«Я вже здогадувався, але сьогодні зайшов до роздягальні та остаточно в цьому переконався. Буде дуже складно більше не проводити з тобою час як на полі, так і за його межами. Ми будемо дуже сумувати за тобою. Минуло багато років, спільних обідів, вечерь. Це ніколи не забудеться.

Буде дивно побачити тебе в інший футболці, а тим паче зіграти проти тебе. Ти один з найважливіших гравців в історії клубу, що досягнув вагомих досягнень як з командою, так і індивідуально. Ти не заслужив такого вигнання. Але правда полягає в тому, що в цей момент мене ніщо не дивує. Бажаю тобі всього найкращого у цьому новому виклику. Я тебе дуже люблю. До скорої зустрічі, друже», – написав Мессі.

Підтримав висловлювання аргентинця і Неймар: «неймовірно, як вони (боси «Барселони» - ред.) ведуть справи».

Зазначимо, що Суарес грав за «Барселону» з 2014 року. У минулому сезоні 33-річний форвард провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 21 м'яч і зробив десять гольових передач. Разом з «синьо-гранатовими» він по чотири рази вигравав чемпіона і Кубок Іспанії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів і володарем Суперкубка УЄФА. Вчора уругваєць став гравцем мадридського «Атлетіка».