Мессі та Неймар піддали критиці керівництво «Барселони» через продаж Суареса
На думку зоряних гравців, Суарес не заслуговував на таке завершення виступів у каталонській команді
Нападник «Барселони» Ліонель Мессі та колишній форвард «блаугранос» Неймар розкритикували керівництво команди за дії керівництва клубу пов’язані із рішенням розлучитися із форвардом Луїсом Суаресом.
«Я вже здогадувався, але сьогодні зайшов до роздягальні та остаточно в цьому переконався. Буде дуже складно більше не проводити з тобою час як на полі, так і за його межами. Ми будемо дуже сумувати за тобою. Минуло багато років, спільних обідів, вечерь. Це ніколи не забудеться.
Буде дивно побачити тебе в інший футболці, а тим паче зіграти проти тебе. Ти один з найважливіших гравців в історії клубу, що досягнув вагомих досягнень як з командою, так і індивідуально. Ти не заслужив такого вигнання. Але правда полягає в тому, що в цей момент мене ніщо не дивує. Бажаю тобі всього найкращого у цьому новому виклику. Я тебе дуже люблю. До скорої зустрічі, друже», – написав Мессі.
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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
Підтримав висловлювання аргентинця і Неймар: «неймовірно, як вони (боси «Барселони» - ред.) ведуть справи».
Зазначимо, що Суарес грав за «Барселону» з 2014 року. У минулому сезоні 33-річний форвард провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 21 м'яч і зробив десять гольових передач. Разом з «синьо-гранатовими» він по чотири рази вигравав чемпіона і Кубок Іспанії, а також ставав переможцем Ліги чемпіонів і володарем Суперкубка УЄФА. Вчора уругваєць став гравцем мадридського «Атлетіка».