ЗМІ назвали суму, яку наставник «Шахтаря» хотів би отримувати в «Наполі»
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Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа
Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека запросив у «Наполі» щорічну зарплату 5,5 млн євро.
Про це повідомляє Transfermarketweb.
У чинного тренера «Наполі» Мауріціо Саррі зіпсувалися відносини з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, тренер готовий піти з «Наполі».
Раніше повідомлялося, що Фонсека залишається в шорт-листі на посаду головного тренера «Наполі».
Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.
Втім, донецький клуб має намір втримати тренера в команді, запропонувавши тому шалену зарплатню.
Водночас, англійський «Вест Гем» зустрівся Фонсекою та його агентом Жорже Мендешом.
Зустріч пройшла у будинку співвласника клубу Девіда Саллівана.
Керівництво хоче змінити нинішнього тренера Девіда Мойєса, з яким команда зайняла 13-те місце в АПЛ.
Джерело: ua.tribuna.com