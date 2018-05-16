  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    ЗМІ назвали суму, яку наставник «Шахтаря» хотів би отримувати в «Наполі»

    • Розсилка
    Паулу Фонсека
    Паулу Фонсека

    Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека запросив у «Наполі» щорічну зарплату 5,5 млн євро.

    Про це повідомляє Transfermarketweb.

    У чинного тренера «Наполі» Мауріціо Саррі зіпсувалися відносини з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, тренер готовий піти з «Наполі».

    Раніше повідомлялося, що Фонсека залишається в шорт-листі на посаду головного тренера «Наполі».

    Контракт португальця з «Шахтарем» закінчується цього літа.

    Втім, донецький клуб має намір втримати тренера в команді, запропонувавши тому шалену зарплатню.

    Водночас, англійський «Вест Гем» зустрівся Фонсекою та його агентом Жорже Мендешом.

    Зустріч пройшла у будинку співвласника клубу Девіда Саллівана.

    Керівництво хоче змінити нинішнього тренера Девіда Мойєса, з яким команда зайняла 13-те місце в АПЛ.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар» Паулу Фонсека тренер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ