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    ЗМІ: Григорчук покинув «Астану» через конфлікт з керівництвом клубу

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    Роман Григорчук - ЗМІ: Григорчук покинув «Астану» через конфлікт з керівництвом клубу
    Роман Григорчук

    У матчі з «Динамо» «Астаною» керував помічник Григорчука Григорій Бабаян

    Український наставник «Астани» Роман Григорчук тимчасового покинув клуб не через особисті проблеми.

    Ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк назвав основну причину тимчасового відходу Романа Григорчука з казахської команди.

    За інформацією джерела, 53-річний наставник покинув клуб через конфлікт з керівництвом «Астани», а не через особисті проблеми, як раніше заявляли представники казахської команди.

    Варто зазначити, що у матчі з «Динамо» «Астаною» керував помічник Григорчука Григорій Бабаян.

    Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги Європи «Динамо» розписало результативну нічию з «Астаною» (2:2).

    Джерело: Футбол 24

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