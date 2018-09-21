ЗМІ: Григорчук покинув «Астану» через конфлікт з керівництвом клубу



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Роман Григорчук

У матчі з «Динамо» «Астаною» керував помічник Григорчука Григорій Бабаян

Український наставник «Астани» Роман Григорчук тимчасового покинув клуб не через особисті проблеми.

Ведучий шоу ТаТоТаке Костянтин Андріюк назвав основну причину тимчасового відходу Романа Григорчука з казахської команди.

За інформацією джерела, 53-річний наставник покинув клуб через конфлікт з керівництвом «Астани», а не через особисті проблеми, як раніше заявляли представники казахської команди.

Варто зазначити, що у матчі з «Динамо» «Астаною» керував помічник Григорчука Григорій Бабаян.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги Європи «Динамо» розписало результативну нічию з «Астаною» (2:2).

Джерело: Футбол 24